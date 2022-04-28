На Первомайке загорелись три частных дома — пожар помогали тушить поливомоечные машины

В Первомайском районе Новосибирска 28 апреля загорелись три дома. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, на пожар были привлечены поливомоечные машины для доставки воды.

— Сегодня в 13:38 пожарноспасательные подразделения Новосибирска реагировали на пожар в Первомайском районе по улице 4-й Пятилетки. На момент прибытия было установлено, что горят 3 частных дома, а также придомовые пристройки. В 14:30 пожар был локализован, в 14:39 открытое горение было ликвидировано, — сообщили в пресс-службе МЧС.