На Первомайке загорелись три частных дома — пожар помогали тушить поливомоечные машины
В одном из домов было обнаружено два баллона с ацетиленом и пропаном
В Первомайском районе Новосибирска 28 апреля загорелись три дома. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, на пожар были привлечены поливомоечные машины для доставки воды.
— Сегодня в 13:38 пожарноспасательные подразделения Новосибирска реагировали на пожар в Первомайском районе по улице 4-й Пятилетки. На момент прибытия было установлено, что горят 3 частных дома, а также придомовые пристройки. В 14:30 пожар был локализован, в 14:39 открытое горение было ликвидировано, — сообщили в пресс-службе МЧС.
Когда прибыли сотрудники МЧС, им сообщили, что в одном из домов находится пожилая женщина. Дом был проверен, и информация не подтвердилась.
— Также на территории домовладения было обнаружено два баллона с ацетиленом и пропаном. Были поданы стволы на охлаждения, существовала угроза перехода огня на рядом расположенные частные дома. Угроза была снята, — уточнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Сотрудники МЧС работали на происшествии по повышенному рангу.
Вечером в среду, 27 апреля, в частном доме на ОбьГЭС произошел пожар. Об этом НГС сообщил очевидец.