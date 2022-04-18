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Компания прокатилась верхом на «Москвиче» по Новосибирску — водителя машины ищет ГИБДД

После инцидента началось административное расследование

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Водителя могут привлечь к ответственности

Водителя могут привлечь к ответственности

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В Новосибирске компания людей прокатилась верхом на автомобиле «Москвич». При этом двое молодых людей стояли на багажнике и приседаниями раскачивали автомобиль.

Видео с поездкой опубликовали в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах, снятых в темное время суток, видно, что двое мужчин стоят на багажнике автомобиля, двое почти всем телом высунулись из окон с задних сидений и держались за крышу.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску прокомментировали видеозапись:

— По данному факту проводится административное расследование, устанавливается личность водителя транспортного средства. За данное нарушение водитель может быть привлечен к административной ответственности по статье 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей».

Ранее в Новосибирске 33-летнему мужчине выписали штраф после того, как он чистил снег на тонированном тракторе рядом с Краеведческим музеем.

«Жигули»ГИБДДКоАП
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