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Тема дняТонированный трактор убирал снег в Новосибирске
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Тонированный трактор выехал чистить площадь Ленина — его водителя оштрафуют

Им оказался 33-летний мужчина

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Трактор работал в центре в темное время суток

Трактор работал в центре в темное время суток

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В Новосибирске оштрафовали водителя тонированного трактора, который убирал снег рядом с Краеведческим музеем.

Видео с уборкой опубликовали на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в Instagram. Оно набрало больше 100 000 просмотров.

После публикации Госавтоинспекция установила, что трактором управлял 33-летний мужчина.

— В отношении водителя составлен административный материал по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Также водитель привлечен к административной ответственности по статье за уклонение от уплаты ранее выписанного штрафа (ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ). Санкции по данной статье подразумевают наложение административного штрафа в двухкратном размере либо административный арест на срок до 15 суток. Решение будет принимать суд.

Журналист НГС направил запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, кому принадлежал данный трактор.

В начале января под Новосибирском водитель погиб в ДТП. Он врезался в снегоуборочный трактор на внедорожнике «Ниссан».

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