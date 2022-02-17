Тонированный трактор выехал чистить площадь Ленина — его водителя оштрафуют

В Новосибирске оштрафовали водителя тонированного трактора, который убирал снег рядом с Краеведческим музеем.
Видео с уборкой опубликовали на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в Instagram. Оно набрало больше
После публикации Госавтоинспекция установила, что трактором управлял 33-летний мужчина.
— В отношении водителя составлен административный материал по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Также водитель привлечен к административной ответственности по статье за уклонение от уплаты ранее выписанного штрафа (ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ). Санкции по данной статье подразумевают наложение административного штрафа в двухкратном размере либо административный арест на срок до 15 суток. Решение будет принимать суд.
Журналист НГС направил запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, кому принадлежал данный трактор.
В начале января под Новосибирском водитель погиб в ДТП. Он врезался в снегоуборочный трактор на внедорожнике «Ниссан».