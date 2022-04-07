СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 82.60
eur 90.60
Тема дняКакая погода ждет дачников этой весной?
Все новости
Все новости

Рядом с Северным обходом легковая машина столкнулась с пассажирским автобусом: двое пострадали

Характер травм пока уточняется

437
3Обсудить

Поделиться

Водитель иномарки не предоставила автобусу преимущество в движении

Водитель иномарки не предоставила автобусу преимущество в движении

Поделиться

Авария с участием пассажирского автобуса произошла сегодня, 7 апреля, в 07:20 утра в Коченевском районе. Женщина за рулем серебристой «Хонды-Партнер» ехала со стороны деревни Крохалевка в направлении села Буньково и при пересечении с Северным обходом не уступила дорогу автобусу ПАЗ, который вез 15 пассажиров.

— В результате происшествия травмированы 2 человека, женщина-водитель и пассажир автомобиля Honda. Возраст, характер травм, а также обстоятельства произошедшего уточняются, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Водитель и пассажиры пазика остались невредимы

Водитель и пассажиры пазика остались невредимы

Поделиться

Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Сейчас сотрудники ГИБДДД проводят доследственную проверку, если травмы пострадавших водителя и пассажира окажутся серьезными, по ее результатам может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее НГС писал о столкновении легкового «Мерседеса» и грузовика на трассе под Новосибирском. Водитель легкового автомобиля в аварии погиб.

По теме (5)

ДТПДТП с автобусомавария
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2