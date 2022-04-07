Рядом с Северным обходом легковая машина столкнулась с пассажирским автобусом: двое пострадали

Авария с участием пассажирского автобуса произошла сегодня,
— В результате происшествия травмированы 2 человека, женщина-водитель и пассажир автомобиля Honda. Возраст, характер травм, а также обстоятельства произошедшего уточняются, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
Никто из пассажиров автобуса не пострадал.
Сейчас сотрудники ГИБДДД проводят доследственную проверку, если травмы пострадавших водителя и пассажира окажутся серьезными, по ее результатам может быть возбуждено уголовное дело.
Ранее НГС писал о столкновении легкового «Мерседеса» и грузовика на трассе под Новосибирском. Водитель легкового автомобиля в аварии погиб.