Семья удочерила девочку, которую нашли в коробке на трассе

Ребенка, которого нашли в коробке на трассе, удочерила семья — девочку им отдали еще в январе, а теперь их статус родителей подтвердил суд.



— 30 марта состоялся суд. Теперь в течение 10 дней оформляются все документы, и всё, решение принято, — подтвердила информацию об удочерении девочки уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко.



Напомним, вечером 7 января в деревне Сосновке под Новосибирском подростки увидели коробку из-под яиц, в которой лежал завернутый в тонкий плед младенец. Один из них позвонил родителям, которые быстро отвезли ребенка в больницу. Девочка не пострадала, после больницы ее передали паре, которая стояла в очереди на усыновление ребенка. В начале марта следователи наградили подростков, которые спасли младенца. Биологическую мать девочки пока не нашли, уточнили в СК РФ по Новосибирской области. Анна и Дмитрий Литвиновы, которые тоже сначала думали удочерить ребенка, ездили на программу к Малахову, где рассказывали подробности случившегося.