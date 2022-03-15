«Ехал на прием к врачу»: погибшие в утреннем ДТП на Большевистской добирались в Новосибирск на попутке

Ранним утром 15 марта на улице Большевистской в Новосибирске столкнулись минивэн «Тойота-Ипсум» и тягач. Погибли три человека, еще три человека получили травмы разной степени тяжести.
Одним из погибших стал 53-летний Мерген Еришев. Его дочь рассказала НГС, что ее отец много лет работал электромонтером в компании связи и жил в Горно-Алтайске. Утром 15 марта он должен был быть на приеме у врача в одной из клиник Новосибирска.
— Отца провожала мама, они стояли на остановке. К ним подъехала машина и предложила свои услуги перевозчика. Папа сел в нее, — рассказала Айгуля.
У Мергена Еришева осталась семья и маленькие внуки.
На заднем стекле «Тойоты-Ипсум» размещено объявление, в котором указано, что машина выполняет пассажироперевозки по маршруту Горный Алтай — Новосибирск. По указанному телефону дозвониться не удалось.
В ГИБДД ранее рассказали подробности происшествия.
— В 4 часа 50 минут водитель 1996 года рождения на автомобиле «Тойота-Ипсум» следовал по улице Большевистской со стороны улицы Днепрогэсовской в сторону улицы Добролюбова, в пути следования у дома 177/7 по улице Большевистской совершил наезд на автомобиль КАМАЗ. Пострадали 6 человек, из которых три доставлены в лечебное учреждение. Двое мужчин — 1988 года рождения, 1968 года рождения — и женщина 1960 года рождения получили травмы, несовместимые с жизнью. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Вечером 14 марта в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомобилей один водитель погиб, а другой был травмирован.