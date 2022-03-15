«Ехал на прием к врачу»: погибшие в утреннем ДТП на Большевистской добирались в Новосибирск на попутке

Ранним утром 15 марта на улице Большевистской в Новосибирске столкнулись минивэн «Тойота-Ипсум» и тягач. Погибли три человека, еще три человека получили травмы разной степени тяжести.

Одним из погибших стал 53-летний Мерген Еришев. Его дочь рассказала НГС, что ее отец много лет работал электромонтером в компании связи и жил в Горно-Алтайске. Утром 15 марта он должен был быть на приеме у врача в одной из клиник Новосибирска.

— Отца провожала мама, они стояли на остановке. К ним подъехала машина и предложила свои услуги перевозчика. Папа сел в нее, — рассказала Айгуля.