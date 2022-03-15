Три человека погибли в ДТП на улице Большевистской в Новосибирске при столкновении минивэна и тягача

Из-за столкновения минивэна с тягачом на улице Большевистской в Новосибирске в ночь с 14 на 15 марта 2022 года погибли три человека, еще четверо получили травмы.
— Сегодня ночью на улице Большевистской перед домом
— С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали из автомобиля троих пострадавших, водителя, мужчину 1996
В Убинском районе Новосибирской области 14 марта произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомобилей один водитель погиб, а другой был травмирован.
10-месячный младенец пострадал в ДТП на перекрестке в Новосибирске