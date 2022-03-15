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Тема дняТри человека погибли в ДТП на Большевистской
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Три человека погибли в ДТП на улице Большевистской в Новосибирске при столкновении минивэна и тягача

Еще четыре человека пострадали

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Обстоятельства ДТП устанавливаются

Обстоятельства ДТП устанавливаются

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Из-за столкновения минивэна с тягачом на улице Большевистской в Новосибирске в ночь с 14 на 15 марта 2022 года погибли три человека, еще четверо получили травмы.

— Сегодня ночью на улице Большевистской перед домом № 177, к. 7 минивэн, который уничтожило полностью, влетел сзади в тягач. Погибли 3 человека, обстоятельства выясняются, — сообщается в паблике АСТ-54 во «ВКонтакте» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Новосибирска.

— С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали из автомобиля троих пострадавших, водителя, мужчину 1996 г. р., и двух женщин. Еще одна женщина выбралась из автомобиля самостоятельно. Также спасателями и прибывшими на место аварии пожарными из автомобиля были извлечены тела трех погибших (двух мужчин 1968 и 1988 г. р. и женщины 1960 г. р.), — сообщили 15 марта в МАСС Новосибирской области.

В Убинском районе Новосибирской области 14 марта произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомобилей один водитель погиб, а другой был травмирован.

10-месячный младенец пострадал в ДТП на перекрестке в Новосибирске 13 марта. Его и еще двух женщин увезли в больницу.

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