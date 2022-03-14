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«Выехал на встречку»: водитель погиб в лобовом ДТП двух грузовиков в Новосибирской области

В Убинском районе два грузовика Scania попали в аварию

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ДТП произошло 14 марта

ДТП произошло 14 марта

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В Убинском районе Новосибирской области 14 марта произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомобилей один водитель погиб, а другой был травмирован.

— Сегодня около 01:15 61-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Scania, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в направлении Новосибирска и на 1198-м км трассы при неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим грузовым автомобилем Scania, которым управлял 47-летний водитель, следовавший по трассе со стороны Новосибирска, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Выехавший на встречную полосу водитель погиб на месте. 47-летний водитель был доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка. Из-за аварии на участке организовали реверсивное движение транспорта.

В Новосибирской области, в Тогучинском районе, 12 марта произошло смертельное ДТП. В результате столкновения трех автомобилей погибли два человека, еще двое были травмированы и госпитализированы.

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