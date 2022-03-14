«Выехал на встречку»: водитель погиб в лобовом ДТП двух грузовиков в Новосибирской области

В Убинском районе Новосибирской области 14 марта произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомобилей один водитель погиб, а другой был травмирован.

— Сегодня около 01:15 61-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Scania, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в направлении Новосибирска и на 1198-м км трассы при неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим грузовым автомобилем Scania, которым управлял 47-летний водитель, следовавший по трассе со стороны Новосибирска, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.