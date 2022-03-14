«Выехал на встречку»: водитель погиб в лобовом ДТП двух грузовиков в Новосибирской области

В Убинском районе Новосибирской области 14 марта произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомобилей один водитель погиб, а другой был травмирован.
— Сегодня около 01:15 61-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Scania, двигался по автодороге
Выехавший на встречную полосу водитель погиб на месте. 47-летний водитель был доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка. Из-за аварии на участке организовали реверсивное движение транспорта.
В Новосибирской области, в Тогучинском районе, 12 марта произошло смертельное ДТП. В результате столкновения трех автомобилей погибли два человека, еще двое были травмированы и госпитализированы.