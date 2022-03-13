«Уснул за рулем»: в Новосибирской области в массовом ДТП с грузовиком погибли двое жителей Кузбасса

В Новосибирской области, в Тогучинском районе, 12 марта, около 19:30, произошло смертельное ДТП. В результате столкновения трех автомобилей погибли два человека, еще двое были травмированы и госпитализированы.
— 29-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по автодороге К-19Р со стороны города Новосибирска в направлении города Ленинск-Кузнецкий и на
В ДТП погибли
Сотрудники ГИБДД по Новосибирской области устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят доследственную проверку.
В Новосибирской области ночью 12 марта произошло смертельное ДТП — в лобовом столкновении в Татарском районе погиб один из водителей.