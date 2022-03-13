13 марта воскресенье
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 1/10
usd 116.75
eur 128.95
Тема дняНСО примет 1200 беженцев из Украины, ДНР и ЛНР
Все новости
Все новости

«Уснул за рулем»: в Новосибирской области в массовом ДТП с грузовиком погибли двое жителей Кузбасса

Еще двое были доставлены в больницу с травмами

1 567
3Обсудить

Поделиться

ДТП произошло вечером 12 марта

ДТП произошло вечером 12 марта

Поделиться

В Новосибирской области, в Тогучинском районе, 12 марта, около 19:30, произошло смертельное ДТП. В результате столкновения трех автомобилей погибли два человека, еще двое были травмированы и госпитализированы.

— 29-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по автодороге К-19Р со стороны города Новосибирска в направлении города Ленинск-Кузнецкий и на 99-м км автодороги (по предварительной информации, уснул за рулем), утратив контроль над управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN, после чего грузовой автомобиль совершил столкновение с легковым Hyundai Accent, следовавшим попутно с Hyundai Solaris, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

В ДТП погибли 29-летний водитель Hyundai Solaris и 48-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении. Двое пассажиров, которые находились на заднем сидении Hyundai Solaris, были травмированы. У 57-летней женщины — открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом предплечья, ушибы. 21-летний парень получил черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Пострадавших доставили в районную больницу. Погибшие были жителями Кемеровской области.

Сотрудники ГИБДД по Новосибирской области устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят доследственную проверку.

В Новосибирской области ночью 12 марта произошло смертельное ДТП — в лобовом столкновении в Татарском районе погиб один из водителей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

ДТПаварияТогучин
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter