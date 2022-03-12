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ВАЗ выехал на встречную и врезался в грузовик на новосибирской трассе — один из водителей погиб

Погибшему было 46 лет, он скончался на месте

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ВАЗ в столкновении сильно пострадал, его водитель не выжил

ВАЗ в столкновении сильно пострадал, его водитель не выжил

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В Новосибирской области ночью 12 марта произошло смертельное ДТП — в лобовом столкновении в Татарском районе погиб один из водителей.

— Сегодня в 00:50 46-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 2109, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в направлении Новосибирска и на 984-м км при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF под управлением 29-летнего мужчины, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

46-летний водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства происшествия еще устанавливают, идет доследственная проверка.

В феврале от лобового столкновения на трассе автомобиль разорвало на две части — в ДТП тогда пострадали 4 человека, двое погибли.

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