В Новосибирской области сбивать пешеходов стали почти в 2 раза чаще — в ГИБДД назвали причины

За два первых месяца этого года в Новосибирской области зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. При этом четыре человека погибли и 94 получили травмы разной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно выросли показатели количества ДТП с пешеходами и пострадавшими. Об этом сообщил старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Для сравнения: в январе-феврале 2021 года на дорогах региона произошло 59 ДТП, в которых погибли 7 пешеходов, 52 получили травмы.