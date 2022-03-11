В Новосибирской области сбивать пешеходов стали почти в 2 раза чаще — в ГИБДД назвали причины

За два первых месяца этого года в Новосибирской области зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. При этом четыре человека погибли и 94 получили травмы разной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно выросли показатели количества ДТП с пешеходами и пострадавшими. Об этом сообщил старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Для сравнения: в январе-феврале 2021 года на дорогах региона произошло 59 ДТП, в которых погибли 7 пешеходов, 52 получили травмы.
— Примерно в половине случаев при переходе проезжей части правила нарушают сами пешеходы, подвергая опасности свои жизнь и здоровье, — заключил Константин Шкабарня.
Чаще всего причиной таких ДТП становится то, что водители не снижают скорость при приближении к пешеходному переходу, не уступают дорогу пешеходам, в том числе при повороте. Также водители часто не уступают дорогу пешеходу при выезде с прилегающей территории, пешеходам, идущим к остановке общественного транспорта.
Пешеходы также зачастую становятся виновниками ДТП. Они переходят проезжую часть в неустановленном месте, резко выходят на проезжую часть, переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора, а также не убеждаются, что водители видят их и готовы пропустить.
Также в мэрии подсчитали, в каких районах Новосибирска пешеходы чаще получают травмы из-за гололеда.