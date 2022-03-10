В каких районах новосибирцы чаще получали травмы из-за гололеда — подсчеты мэрии

Сегодня, 10 марта, в Департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска рассказали, сколько травм из-за гололеда получили горожане за прошедшую зиму. Выяснилось, что больше всего таких инцидентов на 1000 жителей произошло в Центральном районе.
Чаще всего травмы новосибирцы получали в декабре. В Центральном округе — 142 человека, в Ленинском районе — 126, в Дзержинском — 97. Подробные данные смотрите на нашей инфографике.
— Число травм на 1000 жителей в Заельцовском районе — 0,24, в Калининском — 0,58, в Октябрьском — 0,61. Меньше 1 — в Советском и Ленинском. Более 2,1 — в Центральном районе, в Железнодорожном — 1,55. В Кировском, Дзержинском и Первомайском — 1,1, — рассказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Куценко на аппаратном совещании.
По его словам, примерно в 70% случаев люди получают травмы на тротуарах, лестницах, пешеходных переходах. На втором месте — внутриквартальные проезды, вход в магазины и организации. На такие места приходится около 20% травм. Также Сергей Куценко сообщил, что в прошлом году зимой травмы получили 1643 человека, в этом — 1438. Снижение составило 12,5%.
В прошлом году сибирячка Ольга смогла отсудить у ТСЖ компенсацию после того, как поскользнулась на льду рядом с домом и сломала лодыжку. Женщина перенесла три операции, а компанию обязали выплатить ей больше полумиллиона рублей. ТСЖ подало апелляцию на это решение.
В этом месяце в Новосибирске ожидается потепление до +3 градусов. Его стоит ждать в конце марта. До этого погода будет переменчивой.