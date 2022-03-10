Когда в Новосибирск вернутся плюсовые температуры — прогноз Гидрометцентра

В марте температура воздуха в Новосибирске ожидается на 1,5–2,5 градуса выше нормы. Также во второй декаде морозы сменятся потеплением. О прогнозе со ссылкой на новосибирский Гидрометцентр рассказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Куценко.

По его словам, сначала во второй декаде месяца температура понизится до -23... -25 градусов ночью, днем до -10... -15 , а затем придет потепление.