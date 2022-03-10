Когда в Новосибирск вернутся плюсовые температуры — прогноз Гидрометцентра

В марте температура воздуха в Новосибирске ожидается на 1,5–2,5 градуса выше нормы. Также во второй декаде морозы сменятся потеплением. О прогнозе со ссылкой на новосибирский Гидрометцентр рассказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Куценко.
По его словам, сначала во второй декаде месяца температура понизится до
— Начнется постепенное ослабление морозов ночью до
Он добавил, что также в третьей декаде месяца ожидаются интенсивные снегопады. Сейчас власти готовятся к началу паводка. Обстановку оценивают как стабильную.
Вчера, 9 марта, синоптики рассказали, что в Новосибирской области ожидается похолодание до -32 градусов. Из-за приближения морозов на
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