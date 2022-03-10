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Когда в Новосибирск вернутся плюсовые температуры — прогноз Гидрометцентра

В конце месяца ожидается потепление до +3 градусов

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В марте морозы будут сменяться оттепелью

В марте морозы будут сменяться оттепелью

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В марте температура воздуха в Новосибирске ожидается на 1,5–2,5 градуса выше нормы. Также во второй декаде морозы сменятся потеплением. О прогнозе со ссылкой на новосибирский Гидрометцентр рассказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Куценко.

По его словам, сначала во второй декаде месяца температура понизится до -23... -25 градусов ночью, днем до -10... -15, а затем придет потепление.

— Начнется постепенное ослабление морозов ночью до -10… -15, днем до -3… -8. В третьей декаде, с увеличением притока солнечной радиации, произойдет потепление до +3 градусов. В среднем на месяц ожидается температура выше нормы на 1,5–2,5 градуса, — рассказал Куценко на аппаратном совещании в мэрии.

Он добавил, что также в третьей декаде месяца ожидаются интенсивные снегопады. Сейчас власти готовятся к началу паводка. Обстановку оценивают как стабильную.

Вчера, 9 марта, синоптики рассказали, что в Новосибирской области ожидается похолодание до -32 градусов. Из-за приближения морозов на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 увеличили температуру теплоносителя.

Ранее НГС подготовил разбор о том, почему в этом году в Новосибирске была относительно теплая зима. Читайте, стоит ли ждать жаркого лета.

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