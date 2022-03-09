Из-за морозов в Новосибирске потеплеют батареи — на ТЭЦ начали прогревать теплоносители

На новосибирских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 повысят температуру теплоносителя. Энергетики приняли такое решение из-за приближения холодов.
По данным новосибирского Гидрометцентра, на этой неделе в ночь на 10 марта в городе может похолодать до -24 градусов, в области — до -32.
— В Новосибирске холодает, повышаем температуру теплоносителя в трубопроводах. Например, завтра днем при 12 градусах мороза ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 будут отпускать теплоноситель температурой +103 градуса. Наши специалисты проводят контрольные объезды теплотрасс в поисках повреждений труб. Выявленные дефекты оперативно устраняют, — сообщила пресс-служба «Сибирской генерирующей компании».
В СГК напомнили, что если жители недовольны качеством отопления, то об этом нужно сообщить в свою управляющую компанию. Если это не удалось, то в единую диспетчерскую службу мэрии по номеру 051 или в теплосетевое подразделение СГК по телефону
Сегодня в центре Новосибирска отопление отключили в 30 домах и 2 театрах. Их отключили от тепла, потому что специалисты устраняют дефект на улице Романова. Работы обещают закончить ночью.