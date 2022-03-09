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Из-за морозов в Новосибирске потеплеют батареи — на ТЭЦ начали прогревать теплоносители

В городе ожидается похолодание до -24 °С

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Теплоноситель прогреют из-за морозов

Теплоноситель прогреют из-за морозов

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На новосибирских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 повысят температуру теплоносителя. Энергетики приняли такое решение из-за приближения холодов.

По данным новосибирского Гидрометцентра, на этой неделе в ночь на 10 марта в городе может похолодать до -24 градусов, в области — до -32.

— В Новосибирске холодает, повышаем температуру теплоносителя в трубопроводах. Например, завтра днем при 12 градусах мороза ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 будут отпускать теплоноситель температурой +103 градуса. Наши специалисты проводят контрольные объезды теплотрасс в поисках повреждений труб. Выявленные дефекты оперативно устраняют, — сообщила пресс-служба «Сибирской генерирующей компании».

В СГК напомнили, что если жители недовольны качеством отопления, то об этом нужно сообщить в свою управляющую компанию. Если это не удалось, то в единую диспетчерскую службу мэрии по номеру 051 или в теплосетевое подразделение СГК по телефону (383) 289-01-45.

Сегодня в центре Новосибирска отопление отключили в 30 домах и 2 театрах. Их отключили от тепла, потому что специалисты устраняют дефект на улице Романова. Работы обещают закончить ночью.

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