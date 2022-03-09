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Тема дняОтключение отопления в центре Новосибирска
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Около 30 домов и 2 театра в центре Новосибирска остались без тепла — когда его вернут

В зданиях также нет горячей воды

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Воды и тепла в домах в центре Новосибирска не будет до часу ночи

Воды и тепла в домах в центре Новосибирска не будет до часу ночи

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Более 30 домов в центре Новосибирска остались без тепла и горячей воды, в том числе Новосибирский театр оперы и балета и Новосибирский музыкальный театр.

Как указано на сайте систем жизнеобеспечения города, отключение было плановым и связано с устранением дефектов.

— Сегодня с 9 утра бригада устраняет повреждение на тепломагистрали по улице Романова. Работы продлятся до 01:00 10 марта. К сожалению, ремонт нельзя было отложить, необходимо провести его как можно быстрее. После включения теплотрассы в работу теплоснабжение и подача горячей воды будут восстановлены, — сообщили в пресс-службе СГК.

Сейчас в контуре отключения 24 многоквартирных дома, 3 детских образовательных учреждения и 2 медицинских. Здания расположены в самом центре города на улицах Романова, Фрунзе и Красном проспекте.

— Накануне отключения нам поступило предупреждение о том, что произойдет плановое отключение воды и отопления. Мы переключились на свой внутренний контур, поэтому театр работает в штатном режиме, как и до отключения, — сообщил заместитель директора НОВАТа Александр Савин.

Добавим, к вечеру температура в Новосибирске опустится до -20 градусов.

Напомним, что в начале февраля без отопления оставался 61 дом на Широкой улице, которое отключалась из-за дефектов на тепломагистрали.

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горячее водоснабжениеотключениеотопление
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