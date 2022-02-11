В дома на Широкой на левом берегу Новосибирска вернули отопление — его не было с полуночи

Вечером в пятницу, 11 февраля, в 61 дом на улице Широкой в Новосибирске вернули отопление, которого не было с полуночи.
— В жилых домах, попавших в зону отключения из-за повреждения теплосети на Широкой, восстановлен нормальный режим теплоснабжения. Информацию об этом мы получили от управляющих организаций — УК и ТСЖ, — сообщили в пресс-службе СГК.
Ранее сообщалось, что причиной отключения стал дефект на тепломагистрали по улице Широкой. Отопления не было в 53 многоквартирных домах, 5 образовательных и 2 медицинских учреждениях.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура минувшей ночью опускалась до -26 градусов по Цельсию.
Сегодня утром на Пролетарской водой затопило улицу — из-за этого водители встали в пробку.