11 февраля пятница
СЕЙЧАС -21°С
Пробки 3/10
usd 74.72
eur 85.38
Тема дня61 дом остался без тепла в морозы
Все новости
Все новости

Пролетарскую залило водой из-за аварии — собралась пробка

На месте работают сотрудники Горводоканала

1 228
16Обсудить

Поделиться

Пока работы продолжаются

Пока работы продолжаются

Поделиться

Утром 11 февраля на Пролетарской улице в Октябрьском районе на дорогу вылилась холодная вода. Видео аварии в редакцию прислал читатель НГС.

— Затопило Пролетарскую, — коротко описал ситуацию он.

Как сообщили НГС в МУП «Горводоканал», причиной стала авария на ближайшей улице:

— Покатная, 124, повреждение в колодце на водопроводе. Воду убрали, вода уходит в ливневку. Пока работы продолжаются. Абоненты все с водой, дорогу не закрывали, — рассказали в службе.

Судя по 2ГИС, на участке дороги по Пролетарской сейчас пробка.

Утром 1 февраля в Новосибирске разлилась вода по дороге в Станиславском жилмассиве. В одном из ближайших домов, на Немировича-Данченко, 14/4, не было отопления и горячей воды. До этого в Ленинском и Кировском районах массово отключили холодную воду. НГС следил за ситуацией в онлайн-трансляции.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Горводоканалкоммунальная авария
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter