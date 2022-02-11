Пролетарскую залило водой из-за аварии — собралась пробка

Утром 11 февраля на Пролетарской улице в Октябрьском районе на дорогу вылилась холодная вода. Видео аварии в редакцию прислал читатель НГС.
— Затопило Пролетарскую, — коротко описал ситуацию он.
Как сообщили НГС в МУП «Горводоканал», причиной стала авария на ближайшей улице:
— Покатная, 124, повреждение в колодце на водопроводе. Воду убрали, вода уходит в ливневку. Пока работы продолжаются. Абоненты все с водой, дорогу не закрывали, — рассказали в службе.
Судя по 2ГИС, на участке дороги по Пролетарской сейчас пробка.
Утром 1 февраля в Новосибирске разлилась вода по дороге в Станиславском жилмассиве. В одном из ближайших домов, на Немировича-Данченко, 14/4, не было отопления и горячей воды. До этого в Ленинском и Кировском районах массово отключили холодную воду. НГС следил за ситуацией в онлайн-трансляции.