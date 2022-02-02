Приходится топить снег: что происходит на левом берегу, где отключили холодную воду

Рядом с домом на Немировича-Данченко, 27/1 работают сотрудники Сибирской генерирующей компании. Они занимаются откачкой воды.
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Из подвала дома на Немировича-Данченко, 14/4 начали откачивать воду.
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— Такое ощущение, что улицу Немировича-Данченко кто-то проклял. Я живу в доме 14/3, и у нас постоянно какие-то проблемы. То с отоплением, то воду полностью отключили. Тут еще и река разлилась. Чем занимались службы летом — большой вопрос, — недоволен читатель НГС Сергей.
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Жительница дома на Ударной, 25 рассказала, что в ее доме есть вода, но напор сегодня слабый.
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На место аварии выехала журналист НГС Елизавета Шаталова. По ее наблюдениям, по дороге разлилась холодная вода.
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На муниципальном портале появилась информация о том, что холодной воды нет в домах на Немировича-Данченко, 22/1, 26/1, 28/3 и 24/1. Это объясняют заменой запорной арматуры. Подачу воды планируют восстановить в 12:00.
С 10:00 до 16:00, по данным портала, отключена горячая вода и отопление в 13 домах на Ударной и Тульской из-за устранения дефекта.
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Разлив воды заметили рано утром. Из-за этого людям было сложно ходить по улицам.
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