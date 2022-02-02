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Тема дняОтключения воды на левом берегу
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Приходится топить снег: что происходит на левом берегу, где отключили холодную воду

Рассказываем о ситуации в режиме онлайн

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Обозревателю НГС Стасу Соколову, который живет на левом берегу, из-за отключения воды пришлось топить снег

Обозревателю НГС Стасу Соколову, который живет на левом берегу, из-за отключения воды пришлось топить снег

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Утром 1 февраля в Новосибирске разлилась вода по дороге в Станиславском жилмассиве. В одном из ближайших домов, на Немировича-Данченко, 14/4, нет отопления и горячей воды. Накануне в Ленинском и Кировском районах массово отключили холодную воду, но «Горводоканал» пока не комментирует ситуацию. НГС следит за ситуацией в онлайн-трансляции.

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По словам сотрудников, им нужно откачать воду из лотков, которые затопило из-за аварии на сетях Горводоканала

По словам сотрудников, им нужно откачать воду из лотков, которые затопило из-за аварии на сетях Горводоканала

Рядом с домом на Немировича-Данченко, 27/1 работают сотрудники Сибирской генерирующей компании. Они занимаются откачкой воды.

Место проведения работ оградили

Место проведения работ оградили

На участке работает спецтехника 

На участке работает спецтехника 

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У подъезда работают сотрудники ЖЭУ

У подъезда работают сотрудники ЖЭУ

Из подвала дома на Немировича-Данченко, 14/4 начали откачивать воду.

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Александра Бруня

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— Такое ощущение, что улицу Немировича-Данченко кто-то проклял. Я живу в доме 14/3, и у нас постоянно какие-то проблемы. То с отоплением, то воду полностью отключили. Тут еще и река разлилась. Чем занимались службы летом — большой вопрос, — недоволен читатель НГС Сергей.

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Жительница дома на Ударной, 25 рассказала, что в ее доме есть вода, но напор сегодня слабый.

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По дороге рядом с домом на Немировича-Данченко, 14/4 всё еще бежит вода

По дороге рядом с домом на Немировича-Данченко, 14/4 всё еще бежит вода

На место аварии выехала журналист НГС Елизавета Шаталова. По ее наблюдениям, по дороге разлилась холодная вода.

Рядом с этим местом не видно рабочих

Рядом с этим местом не видно рабочих

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Отключения называют плановыми

Отключения называют плановыми

На муниципальном портале появилась информация о том, что холодной воды нет в домах на Немировича-Данченко, 22/1, 26/1, 28/3 и 24/1. Это объясняют заменой запорной арматуры. Подачу воды планируют восстановить в 12:00.

С 10:00 до 16:00, по данным портала, отключена горячая вода и отопление в 13 домах на Ударной и Тульской из-за устранения дефекта.

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Разлив воды заметили рано утром. Из-за этого людям было сложно ходить по улицам.

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