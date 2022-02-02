Приходится топить снег: что происходит на левом берегу, где отключили холодную воду

Утром 1 февраля в Новосибирске разлилась вода по дороге в Станиславском жилмассиве. В одном из ближайших домов, на Немировича-Данченко, 14/4, нет отопления и горячей воды. Накануне в Ленинском и Кировском районах массово отключили холодную воду, но «Горводоканал» пока не комментирует ситуацию. НГС следит за ситуацией в онлайн-трансляции.