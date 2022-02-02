«Станиславский жилмассив затоплен»: вода разлилась по дорогам на Немировича-Данченко

Сегодня утром, 2 февраля, в районе улицы Немировича-Данченко, 14/4 по дороге разлилась вода. По сообщению читателя, источник находится под домом.
— С 23:00 вчерашнего дня нет горячей воды, отопления, батареи холодные. За домом из колодца рекой течет вода, шум, как от горного ручья. Холодная вода есть, но напор не такой сильный, как раньше, — рассказал НГС читатель.
В управляющей компании дома — «МКС» — не смогли назвать точную причину отключения воды.
— Там авария большая, идет расследование, — сообщили журналисту в диспетчерской службе.
В «МКС» добавили, что на месте работают сотрудники «Горводоканала». В пресс-службе СГК сообщили, что порыв образовался не на их сетях.
О массовом отключении холодной воды в Кировском и Ленинском районах Новосибирска стало известно накануне, вечером
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать подробности о происшествии.
Вчера в Новосибирске начали ремонт 30-летней трубы на улице Вертковской. Из-за этого 58 домов и роддом остались без отопления.
Ранее НГС писал разбор о том, почему на левом берегу регулярно возникают проблемы с отоплением. Всё дело — в строении системы водоснабжения и изношенных трубах. Читайте подробности в нашем материале.