«Станиславский жилмассив затоплен»: вода разлилась по дорогам на Немировича-Данченко

— С 23:00 вчерашнего дня нет горячей воды, отопления, батареи холодные. За домом из колодца рекой течет вода, шум, как от горного ручья. Холодная вода есть, но напор не такой сильный, как раньше, — рассказал НГС читатель.

В управляющей компании дома — «МКС» — не смогли назвать точную причину отключения воды.

— Там авария большая, идет расследование, — сообщили журналисту в диспетчерской службе.