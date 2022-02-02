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«Станиславский жилмассив затоплен»: вода разлилась по дорогам на Немировича-Данченко

В одной из школ на левом берегу отменили занятия

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Дом остался без тепла 1 февраля

Дом остался без тепла 1 февраля

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Сегодня утром, 2 февраля, в районе улицы Немировича-Данченко, 14/4 по дороге разлилась вода. По сообщению читателя, источник находится под домом.

— С 23:00 вчерашнего дня нет горячей воды, отопления, батареи холодные. За домом из колодца рекой течет вода, шум, как от горного ручья. Холодная вода есть, но напор не такой сильный, как раньше, — рассказал НГС читатель.

В управляющей компании дома — «МКС» — не смогли назвать точную причину отключения воды.

— Там авария большая, идет расследование, — сообщили журналисту в диспетчерской службе.

В «МКС» добавили, что на месте работают сотрудники «Горводоканала». В пресс-службе СГК сообщили, что порыв образовался не на их сетях.

О массовом отключении холодной воды в Кировском и Ленинском районах Новосибирска стало известно накануне, вечером 1 февраля. Утром корреспондент обратился в пресс-службу «Горводоканала», но там не назвали причины отключения. В лицее № 101 на улице Римского-Корсакова сегодня отменили занятия из-за отсутствия воды в здании. По словам директора организации Татьяны Ивченко, воду вернули около 09:00.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать подробности о происшествии.

Вчера в Новосибирске начали ремонт 30-летней трубы на улице Вертковской. Из-за этого 58 домов и роддом остались без отопления.

Ранее НГС писал разбор о том, почему на левом берегу регулярно возникают проблемы с отоплением. Всё дело — в строении системы водоснабжения и изношенных трубах. Читайте подробности в нашем материале.

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Горводоканалотключениехолодная вода
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