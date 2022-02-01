Коммунальщики начали ремонт 30-летней трубы на Вертковской — без горячей воды остались 58 домов и роддом

Днем 1 февраля в Новосибирске начали ремонт 30-летней трубы на улице Вертковской. Из-за этого отключили горячую воду в 58 домах, детском доме и роддоме.
На трубе нужно устранить 4 дефекта.
— Ремонтные работы будем проводить на пересечении Вертковской и улиц Сибиряков-Гвардейцев, Телевизионной, Римского-Корсакова. Возраст трубопровода — 30 лет, — сообщили в Сибирской генерирующей компании.
В контуре отключения в течение одного дня будут находиться 58 многоквартирных домов, детский дом и роддом.
— В последнее время эти дефекты находились на контроле, мы ждали более теплой погоды, чтобы не отключать ресурс в сильный мороз, — добавили в СГК.
Работы планируют завершить к 2 часам ночи 2 февраля.
В декабре серьезная авария произошла на Немировича-Данченко. Тогда в Новосибирске без тепла остались 2000 жителей. НГС рассказывал о происходящем в онлайн-трансляции. Ремонт не успели закончить вовремя, в итоге теплотрассу начали заполнять в 23:00. Однако к утру прогрелись не все квартиры. Местные жители рассказали НГС, как провели морозную ночь без отопления.
Возраст 72% теплосетей в Новосибирске превышает 25 лет. Средний возраст магистральных труб — 33,9 года, внутриквартальных — 32,8 года. Это приводит к частым порывам на сетях и, как следствие, отключению теплоснабжения и горячей воды. Из-за этого недавно правительство решило перевести Новосибирск в ценовую зону теплоснабжения. Теперь каждый год будет расти тариф на тепло — подробнее мы рассказывали здесь.