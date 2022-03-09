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По области до -32 градусов: в Новосибирск пришел антициклон с морозами

Ночью температура будет серьезно опускаться

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Морозы будут ослабевать в светлое время суток

Морозы будут ослабевать в светлое время суток

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В Новосибирск вместе с антициклоном пришли ночные морозы. В городе температура может опускаться до -24 градусов, а по области до -32 градусов.

— В предстоящие трое суток будет наблюдаться холодная погода без осадков при слабом северо-восточном ветре 2–8 м/с, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Поступила в наши районы очень холодная воздушная масса. Ветер стих, осадки прекратились, ясная погода. Пришел антициклон. По области ночью будут морозы местами до -32 градусов, в пригороде — до -29 градусов. Солнце днем достаточно хорошо уже греет, поэтому морозы будут ослабевать в светлое время суток.

10 марта, в четверг, температура ночью составит -21... -23 градуса, в пригороде — 24–26 градусов ниже ноля, днем — около -11... -13 градусов.

В пятницу, 11 марта, ночная температура будет до -20... -22 градусов, в пригороде — 24–26 градусов ниже ноля. Днем — до -12... -14 градусов.

В субботу, 12 марта, ночью будет -22... -24 градуса, в пригороде — -27... -29 градусов. Дневная — 11–13 градусов мороза.

Новосибирские синоптики также составили прогноз на первую декаду марта. Первые десять дней погода будет неустойчивой и снежной.

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