По области до -32 градусов: в Новосибирск пришел антициклон с морозами

В Новосибирск вместе с антициклоном пришли ночные морозы. В городе температура может опускаться до -24 градусов, а по области до -32 градусов.
— В предстоящие трое суток будет наблюдаться холодная погода без осадков при слабом северо-восточном ветре 2–8 м/с, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Поступила в наши районы очень холодная воздушная масса. Ветер стих, осадки прекратились, ясная погода. Пришел антициклон. По области ночью будут морозы местами до -32 градусов, в пригороде — до -29 градусов. Солнце днем достаточно хорошо уже греет, поэтому морозы будут ослабевать в светлое время суток.
10 марта, в четверг, температура ночью составит
В пятницу, 11 марта, ночная температура будет до
В субботу, 12 марта, ночью будет
Новосибирские синоптики также составили прогноз на первую декаду марта. Первые десять дней погода будет неустойчивой и снежной.