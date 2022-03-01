Какой будет первая декада наступившего марта? Синоптики ждут температуру выше нормы в НСО

Новосибирские синоптики составили прогноз на первую декаду марта. Первые десять дней погода будет неустойчивой и снежной.

Среднедекадная температура воздуха по Новосибирской области в первой декаде ожидается -7... -11 градусов, что выше нормы на 3–4 градуса. Ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -6... -11 градусов, в отдельные сутки — до -16 градусов и даже до -18... -23 градусов. Днем колебания от 0 до -5 градусов, в середине декады — от 0 до +3 градусов до -4... -9 градусов.



— Пилообразные изменения температуры в течение всей декады. Снег различной интенсивности, в периоды оттепели — это мокрый снег, порывистый ветер, местами метели, ожидается в большинстве дней декады. Температуры уже в начале декады слабоотрицательные. Вся первая декада будет неустойчивой и ветреной со снегом, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.