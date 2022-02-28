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Метели и слабые морозы: синоптики дали прогноз на первые дни марта в Новосибирске

Через Новосибирскую область будут проходить атлантические циклоны

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В Новосибирске в начале марта обещают метели

В Новосибирске в начале марта обещают метели

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В Новосибирске в первые дни марта синоптики обещают снегопады и слабые морозы. Температура ночью в городе будет опускаться до -15 градусов.

— Начало марта будет со снегами и метелями. Слабоморозная погода. Атлантические циклоны будут проходить через нашу область один за другим, поэтому ветерочек, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Вторник, 1 марта, местами небольшой снег. Ветер западный, ночью — 4–9 м/с, днем — 9–14 м/с. Температура ночью будет -10... -12 градусов, днем обещают -3... -5 градусов.

Среда, 2 марта, небольшой снег, местами метель. Ветер западный 9–14 м/с. Ночью — -7... -9 градусов, днем — -4... -6 градусов с небольшим понижением в течение дня.


Четверг, 3 марта, небольшой снег, местами метель. Ветер западный 7–12 м/с. Ночью температура -13... -15 градусов, в пригороде — -16... -18 градусов, днем обещают -5... -7 градусов.

Календарная весна начнется уже на следующей неделе. Популярные интернет-сервисы обновили прогноз погоды на март, и, по их данным, в этом месяце не ожидается больших перепадов температур и сильных морозов. Рассказываем, к чему стоит готовиться.

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мартпогодасиноптики
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