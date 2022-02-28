Метели и слабые морозы: синоптики дали прогноз на первые дни марта в Новосибирске

В Новосибирске в первые дни марта синоптики обещают снегопады и слабые морозы. Температура ночью в городе будет опускаться до -15 градусов.
— Начало марта будет со снегами и метелями. Слабоморозная погода. Атлантические циклоны будут проходить через нашу область один за другим, поэтому ветерочек, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Вторник, 1 марта, местами небольшой снег. Ветер западный, ночью —
Среда, 2 марта, небольшой снег, местами метель. Ветер западный
Четверг, 3 марта, небольшой снег, местами метель. Ветер западный
Календарная весна начнется уже на следующей неделе. Популярные интернет-сервисы обновили прогноз погоды на март, и, по их данным, в этом месяце не ожидается больших перепадов температур и сильных морозов. Рассказываем, к чему стоит готовиться.