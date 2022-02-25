В Новосибирском зоопарке проснулись еноты — милее этого видео вы сегодня ничего не увидите

Новосибирский зоопарк сообщил о проснувшихся енотах и опубликовал у себя в соцсетях видео с животными. В ролике трое енотов лазают по решетке клетки и забавно едят, перебирая лапками.
— Они проснулись! Еноты — любимцы детей и взрослых! А это значит, весна не за горами, — написали в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе отметили, что в зоопарке находятся 7 особей енотов — 5 самцов и 2 самки. Все они появились в Новосибирске в разное время.
В конце января новосибирский программист Роман Паулов опубликовал на своей странице в Instagram видео с манулом из зоопарка. За три дня оно набрало 6,1 миллиона просмотров. На кадрах видно, что манул Зеленогорск зевает, а потом ставит свои передние лапы на хвост. Предположительно, он делает это для того, чтобы они не мерзли.