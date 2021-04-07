Сибирячка отсудила полмиллиона у ТСЖ за сломанную лодыжку — она перенесла три операции после падения

— При падении я получила травму тяжкой степени, у меня была полностью сломана лодыжка, со смещением. Меня доставили в больницу скорой помощи и сделали первую экстренную операцию с металлоконструкцией. Через неделю сделали плановую операцию, но пошла миграция металла, и нога не могла восстановиться. 1 апреля 2019 года мне сделали третью операцию. На больничном с данной травмой я провела 244 дня , выписалась только 5 июля. Уже после выписки стала подготавливать документы для суда. С 5 марта с ТСЖ «Феникс» у нас были судебные разбирательства, — рассказала НГС Ольга Белоглазова.

Копии документов, подтверждающие слова Ольги, есть в распоряжении редакции.

В конце декабря 2020 года Октябрьский районный суд Новосибирска признал ТСЖ «Феникс» виновным в травме Ольги. Решение опубликовано на сайте суда.

— Суд приходит к выводу о возложении обязанности по возмещению причиненного вреда здоровью истицы на ответчика ТСЖ «Феникс», — говорится в решении.

До сих пор не может долго стоять