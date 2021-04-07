Сибирячка отсудила полмиллиона у ТСЖ за сломанную лодыжку — она перенесла три операции после падения

Жительница Новосибирска отсудила 527 тысяч рублей у ТСЖ за неудачное падение
В 2018 году
3 операции, 244 дня на больничном
Как рассказывает Ольга, 8 ноября 2018 года она шла к себе домой, на
— При падении я получила травму тяжкой степени, у меня была полностью сломана лодыжка, со смещением. Меня доставили в больницу скорой помощи и сделали первую экстренную операцию с металлоконструкцией. Через неделю сделали плановую операцию, но пошла миграция металла, и нога не могла восстановиться. 1 апреля 2019 года мне сделали третью операцию. На больничном с данной травмой я провела
Копии документов, подтверждающие слова Ольги, есть в распоряжении редакции.
В конце декабря 2020 года Октябрьский районный суд Новосибирска признал ТСЖ «Феникс» виновным в травме Ольги. Решение опубликовано на сайте суда.
— Суд приходит к выводу о возложении обязанности по возмещению причиненного вреда здоровью истицы на ответчика ТСЖ «Феникс», — говорится в решении.
До сих пор не может долго стоять
Суд постановил: «Фениксу» выплатить Ольге компенсацию в
Кроме того, «Феникс» обязали выплатить «Новосибирскому областному клиническому бюро судебно-медицинской экспертизы» расходы по экспертизе в размере
«Феникс» подал апелляцию на решение, в которой просит суд отказать Ольге во всех исковых требованиях (копия апелляции есть в распоряжении НГС).
Ольга рассказала, что, несмотря на то что с момента травмы прошло больше
— Так как травма серьезная, задеты нервы и связки, стоит чуть споткнуться, поскользнуться, травма о себе дает знать, — сказала девушка. Она добавила, что со
Девушка рассказала, что ей предстоит еще одна операция по удалению металлоконструкции, и неизвестно, «как еще травма себя покажет». Сейчас она готовит документы для оформления инвалидности.
Что говорит ТСЖ «Феникс»?
Как рассказала НГС управляющая ТСЖ Елена Тихонова, в тот день, когда Ольга получила травму, на территории дома проводилась уборка снега, а для пешеходов были выделены специальные дорожки, посыпанные песком, «выделенные поребриком и всегда почищенные».
— Факт того, что Ольга Сергеевна упала на нашей территории, мы, естественно, не отрицаем. Но именно в тот момент мы проводили механическую уборку придомовой территории. У нас есть видеозаписи, и Ольга Сергеевна сама подтверждает, что факт уборки имел место, — сказала Елена Тихонова.
На видеозаписи, о которой говорит Елена, действительно видно, как территорию дома чистит машина, однако на видео она не заходит на место, где упала Ольга. Сама Ольга прошла по придомовой территории примерно через 11 минут после того, как грейдер уехал.
— Кроме того, согласно 170 постановлению (Постановление Правительства «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». — Прим. ред.) дается какое-то время после неблагоприятных погодных условий на устранение последствий. Мы устраняли незамедлительно. То есть вечером был снег, утром убирали. Мы всегда уведомляем жителей о том, что у нас будет уборка, накануне. Уведомляем посредством различных мессенджеров, вывешиваем объявления на дверях. Мы отмечаем, что может быть гололед, временные неудобства, складирование снега на придомовой территории, предупреждаем, чтобы люди убирали машины, — объяснила Елена Тихонова.
В решении суда указано, что ТСЖ «Феникс» всё же был обязан обеспечить «отсутствие людей на убираемом земельном участке». Кроме того, суд установил, что в месте, где упала Ольга, не было никаких ограждений или предупредительных надписей о том, что по территории нельзя ходить. Участок не был посыпан песком.
— Ссылки представителей ответчика на то, что Белоглазова могла обойти очищенный от снега, но не посыпанный песком участок, суд отклоняет как необоснованный, поскольку никаких заграждений, запрещающих проход по данной территории, не имелось, — говорится в решении.
Представитель «Феникса» Елена Тихонова говорит, что подобные заграждения при работающей технике затруднили бы процесс очистки территории:
— Ограждения сложно выставить, поскольку тут же работает техника, и какие-то указатели, таблички посреди двора помешают ей. Как техника будет двигаться по двору? Это существенно затрудняет работу, — сообщила Елена. — Проходимость у нас большая, и упал всего один человек. Конечно, плохо, что это вообще произошло, тут я ничего не могу сказать, и дай бог ей здоровья. Но мы всегда стараемся обезопасить наших жителей, сделать так, чтобы это не приводило к травмам в первую очередь. Мы работали, не останавливались, не через двое-трое суток после выпадения осадков, а сразу, выполняли всё в соответствии с правилами и нормами.
В 2016 году сибирячка Наталья Васильева поскользнулась на наледи у подъезда и получила перелом крестца. Тогда жительнице Новосибирска удалось отсудить у управляющей компании 100 тысяч рублей. До этого еще один житель Новосибирска отсудил у управляющей компании 137 тысяч рублей за падение с лестницы, на которой не было перил.