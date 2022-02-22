Из больницы выписали рабочего СГК, которого сбила «Газель» во время работы на дороге

В Новосибирске из больницы выписали сотрудника СГК, которого вчера днем,
— Нашему сотруднику, пострадавшему вчера в ДТП на Степной, оказана медицинская помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить в домашних условиях. Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления! — сообщили сегодня в пресс-службе СГК. — Собственное расследование случившегося продолжаем. Скорбим, приносим глубокие соболезнования семье и близким нашего погибшего сотрудника.
В СГК отметили, что на месте ДТП велись работы по подготовке теплосети к ремонту — там был обнаружен дефект. По предварительной информации, как минимум один знак о работах был.
В декабре в Новосибирске во время работ двое сотрудников СГК упали в яму с кипятком. Позже они скончались от полученных ожогов.
Вчера ночью в Новосибирске на стройке четвертого моста с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали крановщика. У него случился инсульт.