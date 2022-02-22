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Из больницы выписали рабочего СГК, которого сбила «Газель» во время работы на дороге

Он уже находится дома

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Один из двух рабочих погиб на месте ДТП

Один из двух рабочих погиб на месте ДТП

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В Новосибирске из больницы выписали сотрудника СГК, которого вчера днем, 21 февраля, сбила «Газель» на улице Степной. Момент наезда попал на видео.

— Нашему сотруднику, пострадавшему вчера в ДТП на Степной, оказана медицинская помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить в домашних условиях. Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления! — сообщили сегодня в пресс-службе СГК. — Собственное расследование случившегося продолжаем. Скорбим, приносим глубокие соболезнования семье и близким нашего погибшего сотрудника.

В СГК отметили, что на месте ДТП велись работы по подготовке теплосети к ремонту — там был обнаружен дефект. По предварительной информации, как минимум один знак о работах был.

В декабре в Новосибирске во время работ двое сотрудников СГК упали в яму с кипятком. Позже они скончались от полученных ожогов.

Вчера ночью в Новосибирске на стройке четвертого моста с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали крановщика. У него случился инсульт.

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ДТПСГК
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