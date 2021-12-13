45% ожог тела: как себя чувствует сотрудник СГК, который ошпарился кипятком на ремонте теплосети

В Новосибирской областной больнице рассказали, как себя чувствует работник СГК, который ошпарился кипятком во время ремонта теплосети.



Инцидент произошел 10 декабря на пересечении улиц Бийской и Титова в Новосибирске: сотрудник теплосетевого подразделения СГК попал в яму с кипятком во время ремонта магистральной теплотрассы. Его увезли в больницу.

Пресс-секретарь областной больницы Виктория Перязева сообщила журналисту НГС, что пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него 45%-ный ожог тела.

