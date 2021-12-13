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45% ожог тела: как себя чувствует сотрудник СГК, который ошпарился кипятком на ремонте теплосети

Причины произошедшего по-прежнему выясняются

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Очевидец рассказывал, что мужчина вылез из ямы мокрый, и, по его словам, яма не была огорожена

Очевидец рассказывал, что мужчина вылез из ямы мокрый, и, по его словам, яма не была огорожена

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В Новосибирской областной больнице рассказали, как себя чувствует работник СГК, который ошпарился кипятком во время ремонта теплосети.

Инцидент произошел 10 декабря на пересечении улиц Бийской и Титова в Новосибирске: сотрудник теплосетевого подразделения СГК попал в яму с кипятком во время ремонта магистральной теплотрассы. Его увезли в больницу.

Пресс-секретарь областной больницы Виктория Перязева сообщила журналисту НГС, что пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него 45%-ный ожог тела.

Пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова рассказала журналисту НГС, что компания держит связь с докторами и семьей коллеги:

— Состояние пока оценивается как тяжелое, но он в сознании.

По ее словам, причины произошедшего пока выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в ноябре 2021 года в Новосибирске тоже пострадали сотрудники СГК: они провалились в яму с кипятком в здании лицея № 12 и получили ожоги от 55 до 75% тела.

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СГКобластная больницаожоги
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