Ожоги от 55 до 75%: что известно о рабочих, обварившихся в новосибирском лицее

Ожог тела одного из обварившихся в Новосибирске рабочих составил 75%
Новосибирские рабочие, провалившиеся 1 ноября в яму с кипятком в здании лицея № 12, получили ожоги от 55 до 75% тела. О характерах травм корреспонденту НГС рассказал источник в правоохранительных органах. Ранее уже стало известно, что один из трех обварившихся мужчин умер в больнице.
— Все трое с ожогами 1-й, 2-й, 3-й степени и с ожоговым шоком 3-й степени были доставлены бригадой скорой помощи в Новосибирскую областную больницу на Немировича-Данченко, 130. Один из сотрудников СГК, 54-летний инженер Константин И., получил 75% тела. У него были диагностированы ожоги туловища, рук, ног, головы и шеи. Мужчина скончался вчера в реанимации, — сообщил источник.
35-летний инженер СГК Павел М., получивший ожоги 55% тела: туловище, руки и ноги, находится на аппарате ИВЛ. По словам родственников потерпевшего, он проработал в компании более 10 лет. В последнее время Павел беспокоился, что мастеров не хватает.
— Он не из тех, кто жалуется. Надо делать — делает. Ответственный и трудолюбивый. В последнее время работы было очень много. Но так всегда в отопительный сезон. Павел не боится никакой работы. Нам сейчас важно, чтобы он остался жив и выздоровел. Мы его очень любим, — поделилась Ольга, сестра пострадавшего.
Со слов Ольги, СГК на связи с женой с первых часов случившегося. Дома у Павла 10-летняя дочь и 6-летний сын.
54-летний слесарь лицея № 12 Игорь И. получил ожоги 70% тела и тоже находится в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ. Кроме того, мужчина вывихнул плечо.
По словам директора лицея Натальи Напольских, Игорь работает в их образовательном учреждении практически с начала учебного года.
— Он у нас с 7 сентября. Характеризуется как ответственный хороший работник, — пояснила директор лицея № 12.
Руководитель сообщила, что держит связь с семьей Игоря и с медиками областной больницы, где находится пострадавший. На вопрос, кто отвечает за состояние пристройки, в которой произошло обрушение, Наталья Напольских не смогла ответить.
— Что значит кто отвечал за состояние пристройки, в которой произошел несчастный случай? Мы муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Новосибирска. У нас безусловно это единый адрес, единая вся школа. И соответственно, у нас заключены договоры и с СГК заключен контракт на обслуживание. И договор на вывоз мусора. На обслуживание там экстренной кнопки. Безусловно, каждая компания отвечает за свою часть. За то, чем они занимаются. У лицея заключены договоры с разными организациями. В зависимости от того, какая сфера обслуживания. За состояние пола не может отвечать никакая компания, — говорит директор.
Прежде в пресс-службе СГК сообщали, что подвал и трубы на территории учебного заведения — это ответственность лицея.
— Ответственность СГК как теплоснабжающей организации — трубопроводы до входа в здание, — рассказали в компании СГК.
В Министерстве образования Новосибирской области объяснили, что обслуживанием школы занимается мэрия Новосибирска.
— Это зона ответственности мэрии. Это обслуживание здания. Пока идут разбирательства. Случилось несчастье, мы сочувствуем всем пострадавшим, но надо разобраться. Это была плановая проверка, слесарь школы их просто сопровождал. Надо понять, почему так случилось, — говорил вчера министр образования Сергей Федорчук.
А в прокуратуре НСО назвали предварительные причины инцидента.
— Предположительно речь идет о том, что плита, которая, по всей видимости, была подмыта теплоносителем, обвалилась вместе с сотрудниками СГК и работником лицея. Сотрудники правоохранительных органов закрыли подвал. Сейчас идут все процессуальные действия, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Позже один из них скончался в больнице. По факту случившегося СК возбудил дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).