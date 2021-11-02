Ожоги от 55 до 75%: что известно о рабочих, обварившихся в новосибирском лицее

35-летний инженер СГК Павел М., получивший ожоги 55% тела: туловище, руки и ноги, находится на аппарате ИВЛ. По словам родственников потерпевшего, он проработал в компании более 10 лет. В последнее время Павел беспокоился, что мастеров не хватает.



— Он не из тех, кто жалуется. Надо делать — делает. Ответственный и трудолюбивый. В последнее время работы было очень много. Но так всегда в отопительный сезон. Павел не боится никакой работы. Нам сейчас важно, чтобы он остался жив и выздоровел. Мы его очень любим, — поделилась Ольга, сестра пострадавшего.



Со слов Ольги, СГК на связи с женой с первых часов случившегося. Дома у Павла 10-летняя дочь и 6-летний сын.



54-летний слесарь лицея № 12 Игорь И. получил ожоги 70% тела и тоже находится в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ. Кроме того, мужчина вывихнул плечо.



По словам директора лицея Натальи Напольских, Игорь работает в их образовательном учреждении практически с начала учебного года.



— Он у нас с 7 сентября. Характеризуется как ответственный хороший работник, — пояснила директор лицея № 12.

