Названа предварительная причина трагедии в новосибирском лицее, где обварились три человека

Стала известна предварительная причина трагедии, которая произошла 1 ноября в новосибирском лицее
— Предположительно речь идет о том, что плита, которая, по всей видимости, была подмыта теплоносителем, обвалилась вместе с сотрудниками СГК и работником лицея. Сотрудники правоохранительных органов закрыли подвал. Сейчас идут все процессуальные действия, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Прокуратура оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание внутрисетевого оборудования лицея. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как рассказали в пресс-службе СГК, подвал и трубы на территории учебного заведения — это ответственность лицея
— Ответственность СГК как теплоснабжающей организации — трубопроводы до входа в здание, — рассказали в компании СГК.
В СГК также уточнили, что находятся на связи с семьями сотрудников. Они выражают готовность оказать поддержку. Теплосеть, которая подает тепло в здание школы, отключена.
В Министерстве образования Новосибирской области объяснили, что обслуживанием школы занимается мэрия Новосибирска.
— Это зона ответственности мэрии. Это обслуживание здания. Пока идут разбирательства. Случилось несчастье, мы сочувствуем всем пострадавшим, но надо разобраться. Это была плановая проверка, слесарь школы их просто сопровождал. Надо понять, почему так случилось, — рассказал министр образования Сергей Федорчук.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.
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Новосибирские следователи начали проверку инцидента с тремя рабочими, которые провалились в яму с кипятком в подвале лицея