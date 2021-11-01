Названа предварительная причина трагедии в новосибирском лицее, где обварились три человека

Стала известна предварительная причина трагедии, которая произошла 1 ноября в новосибирском лицее № 12 , там в яму с кипятком провалились трое мужчин. Два сотрудника СГК и слесарь школы доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

— Предположительно речь идет о том, что плита, которая, по всей видимости, была подмыта теплоносителем, обвалилась вместе с сотрудниками СГК и работником лицея. Сотрудники правоохранительных органов закрыли подвал. Сейчас идут все процессуальные действия, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.