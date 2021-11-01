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Тема дняТри человека провалились в яму с кипятком
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Следователи начали проверку из-за провалившихся в яму с кипятком трех новосибирцев

Пострадавшие получили серьезные ожоги

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На место происшествия выехали специалисты

На место происшествия выехали специалисты

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Новосибирские следователи начали проверку инцидента с тремя рабочими, которые провалились в яму с кипятком в подвале лицея № 12. Инцидент произошел сегодня в 09:30.

— Организовано проведение доследственной проверки. Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала представитель СУ СКР по НСО Екатерина Петрушина.

Пострадали трое мужчин. Двое из них — сотрудники СГК, а третий — слесарь лицея. Все они доставлены в областную больницу в реанимацию, где находятся в тяжелом состоянии.

Журналисты НГС ведут онлайн-репортаж с места событий.

Ранее НГС рассказывал, что шестиклассник попал в больницу 24 октября с сильными ожогами после прогулки возле трансформаторной будки в Новосибирской области.

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СГКкипятокследователи
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