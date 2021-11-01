Следователи начали проверку из-за провалившихся в яму с кипятком трех новосибирцев

Новосибирские следователи начали проверку инцидента с тремя рабочими, которые провалились в яму с кипятком в подвале лицея
— Организовано проведение доследственной проверки. Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала представитель СУ СКР по НСО Екатерина Петрушина.
Пострадали трое мужчин. Двое из них — сотрудники СГК, а третий — слесарь лицея. Все они доставлены в областную больницу в реанимацию, где находятся в тяжелом состоянии.
Журналисты НГС ведут онлайн-репортаж с места событий.
Ранее НГС рассказывал, что шестиклассник попал в больницу 24 октября с сильными ожогами после прогулки возле трансформаторной будки в Новосибирской области.