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Тема дняТри человека провалились в яму с кипятком
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Пострадавшие в реанимации, к делу подключился СК: онлайн-репортаж с места трагедии в лицее № 12

Три человека провалились в яму с кипятком

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Сегодня утром, 1 ноября, в Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком в лицее № 12. По предварительной информации, один из них слесарь, двое — сотрудники «Сибирской генерирующей компании». На место отправились корреспонденты НГС. Рассказываем в онлайн-трансляции, что происходит на месте происшествия.

— Трое пострадавших мужчин. Двое 54 лет, один 35 лет. У всех тяжелые ожоги от 50 до 80%. Доставлены в областную больницу, — рассказала корреспонденту НГС главврач станции скорой помощи Ирина Большакова.

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— Пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Прогнозов врачи пока никаких не дают, — рассказали в пресс-службе Новосибирской областной больницы.

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— Сегодня каникулы. На территории школьников нет. Там сейчас работают службы города разные. Пока всё, что могу сказать, — кратко прокомментировали корреспонденту в лицее № 12.

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— Утром 1 ноября сотрудники теплосетевого подразделения СГК совместно со слесарем лицея № 12 на ул. Серебренниковской, 10 проводили обследование теплового узла. В ходе обследования провалился пол подвала. Повреждения получили два сотрудника СГК и слесарь лицея. Пострадавшие госпитализированы, — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

Причины происшествия уточняются.

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Как сообщает корреспондент НГС Виктор Бобровников, трагедия произошла в пристройке, а не в основном здании. В полу помещения дырка 1,5 метра на 1 метр. Всё затянуто паром. Он выходит на улицу.

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Трагедия произошла в 09:30

Трагедия произошла в 09:30

Рядом со зданием виден пар.

На фото — вход в подвал, где провалился пол

На фото — вход в подвал, где провалился пол

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Сотрудник школы рассказал корреспонденту НГС, что они подключили запасной генератор, чтобы в школе было отопление.

— Мы подключили холодную воду, он остынет часов через 7–8. Все равно идет циркуляция холодной воды. Чтобы не замерзло нигде, насосы работают, — рассказал сотрудник школы.

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Новосибирские следователи начали проверку инцидента.

— Организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала представитель СУ СКР по НСО Екатерина Петрушина.

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Сотрудники СГК рассказали корреспонденту НГС, что отопление отключено не будет.

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Трое человек провалились в яму примерно 1,5 на 1 метр 

Трое человек провалились в яму примерно 1,5 на 1 метр 

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В прошлый раз крупный прорыв на теплосети произошел в Новосибирске 13 октября. Тогда в яму на улице Фрунзе провалились два автомобиля, их доставали около двух часов с помощью специальной техники. Момент происшествия попал на видео. Людей в салоне авто не было. НГС подготовил фоторепортаж о том, что происходило на месте провала. В тот же день, через несколько часов после происшествия, асфальт провалился в другом месте.

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Школьники находятся на каникулах, детей в школе нет 

Школьники находятся на каникулах, детей в школе нет 

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В помещении подключили вентилятор, чтобы он разгонял пар, сообщил корреспондент НГС. К 12:00 пара на улице уже не было.

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В СГК рассказали, что в ближайшее время причины аварии известны не будут.

— Сейчас сложно назвать срок, необходимо проводить обследование места происшествия, — рассказали в пресс-службе СГК.

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В СГК порекомендовали переадресовать вопрос о причинах трагедии руководству лицея.

— Подвал и трубы, проходящие под ним, относятся к зоне ответственности учебного заведения. Ответственность СГК, как теплоснабжающей организации — трубопроводы до входа в здание, — пояснили в пресс-службе.

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