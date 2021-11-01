Пострадавшие в реанимации, к делу подключился СК: онлайн-репортаж с места трагедии в лицее № 12

— Пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Прогнозов врачи пока никаких не дают, — рассказали в пресс-службе Новосибирской областной больницы.
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— Сегодня каникулы. На территории школьников нет. Там сейчас работают службы города разные. Пока всё, что могу сказать, — кратко прокомментировали корреспонденту в лицее
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— Утром 1 ноября сотрудники теплосетевого подразделения СГК совместно со слесарем лицея
Причины происшествия уточняются.
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Как сообщает корреспондент НГС Виктор Бобровников, трагедия произошла в пристройке, а не в основном здании. В полу помещения дырка 1,5 метра на 1 метр. Всё затянуто паром. Он выходит на улицу.
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Рядом со зданием виден пар.
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Сотрудник школы рассказал корреспонденту НГС, что они подключили запасной генератор, чтобы в школе было отопление.
— Мы подключили холодную воду, он остынет часов через 7–8. Все равно идет циркуляция холодной воды. Чтобы не замерзло нигде, насосы работают, — рассказал сотрудник школы.
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Новосибирские следователи начали проверку инцидента.
— Организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала представитель СУ СКР по НСО Екатерина Петрушина.
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Сотрудники СГК рассказали корреспонденту НГС, что отопление отключено не будет.
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В прошлый раз крупный прорыв на теплосети произошел в Новосибирске 13 октября. Тогда в яму на улице Фрунзе провалились два автомобиля, их доставали около двух часов с помощью специальной техники. Момент происшествия попал на видео. Людей в салоне авто не было. НГС подготовил фоторепортаж о том, что происходило на месте провала. В тот же день, через несколько часов после происшествия, асфальт провалился в другом месте.
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В помещении подключили вентилятор, чтобы он разгонял пар, сообщил корреспондент НГС. К 12:00 пара на улице уже не было.
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В СГК рассказали, что в ближайшее время причины аварии известны не будут.
— Сейчас сложно назвать срок, необходимо проводить обследование места происшествия, — рассказали в пресс-службе СГК.
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В СГК порекомендовали переадресовать вопрос о причинах трагедии руководству лицея.
— Подвал и трубы, проходящие под ним, относятся к зоне ответственности учебного заведения. Ответственность СГК, как теплоснабжающей организации — трубопроводы до входа в здание, — пояснили в пресс-службе.
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