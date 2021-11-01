Пострадавшие в реанимации, к делу подключился СК: онлайн-репортаж с места трагедии в лицее № 12

Сегодня утром, 1 ноября, в Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком в лицее № 12 . По предварительной информации, один из них слесарь, двое — сотрудники «Сибирской генерирующей компании». На место отправились корреспонденты НГС. Рассказываем в онлайн-трансляции, что происходит на месте происшествия.



— Трое пострадавших мужчин. Двое 54 лет, один 35 лет. У всех тяжелые ожоги от 50 до 80%. Доставлены в областную больницу, — рассказала корреспонденту НГС главврач станции скорой помощи Ирина Большакова.