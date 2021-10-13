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Тема дняЧП в центре: 2 машины провалились в яму с кипятком
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Еще в одном месте просел асфальт: это случилось неподалеку от места, где 2 машины рухнули в яму

Сейчас участок на улице Орджоникидзе огорожен

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В яму провалилось дерево

В яму провалилось дерево

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В Новосибирске просел тротуар из-за аварии, во время которой провалились машины

Из-за аварии, которая стала причиной проседания асфальта на улицах Фрунзе и Семьи Шамшиных, образовалась ещё одна глубокая яма на улице Орджоникидзе. Тротуар провалился рядом с домом на улице Семьи Шамшиных, 30.

— Просадка тротуара связана с дефектом на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Фрунзе — из-за того, что вода текла по каналу. Участок огорожен, сроки восстановления благоустройства сможем сообщить немного позже, — прокомментировали ситуацию в СГК.

Читатель НГС сообщил, что провал на Орджоникидзе он снял в 14:30.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, улица Семьи Шамшиных будет перекрыта.

На карте можно посмотреть места обоих провалов

На карте можно посмотреть места обоих провалов

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— По информации департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, в связи с проведением аварийных работ закрывается для движения транспорта участок Семьи Шамшиных от Фрунзе до Ядринцевской. Ограничение действует с 15 часов 13 октября до завершения работ. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — рассказали в мэрии Новосибирска.

После того как днём 13 октября, на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных просел асфальт, в яму провалились поочереди два автомобиля. В СКГ пообещали компенсацию владельцам автомобилей, провалившихся под асфальт в Новосибирске.

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СГКпровалилсятротуар
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