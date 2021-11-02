Следователи завели уголовное дело после того, как в новосибирском лицее в кипяток упали три человека

В Новосибирске завели уголовное дело по факту трагедии в лицее № 12 , которая произошла 1 ноября . Трое мужчин провалились в кипяток, сегодня утром стало известно, что один из пострадавших скончался.



Дело возбудили по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность), — рассказали в СК по Новосибирской области.



По данным СК, два сотрудника СГК и слесарь школы осматривали теплоузел, расположенный в здании.

— В ходе проведения вышеуказанными лицами осмотра произошло обрушение перекрытия помещения подвала, в результате чего трое мужчин упали в горячую воду, находившуюся под перекрытием, и получили телесные повреждения. После данного происшествия пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где сегодня один из них скончался, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

