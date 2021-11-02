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Следователи завели уголовное дело после того, как в новосибирском лицее в кипяток упали три человека

Один из пострадавших скончался

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Трое мужчин провалились в кипяток

Трое мужчин провалились в кипяток

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В Новосибирске завели уголовное дело после падения мужчин в кипяток

В Новосибирске завели уголовное дело по факту трагедии в лицее № 12, которая произошла 1 ноября. Трое мужчин провалились в кипяток, сегодня утром стало известно, что один из пострадавших скончался.

Дело возбудили по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность), — рассказали в СК по Новосибирской области.

По данным СК, два сотрудника СГК и слесарь школы осматривали теплоузел, расположенный в здании.

— В ходе проведения вышеуказанными лицами осмотра произошло обрушение перекрытия помещения подвала, в результате чего трое мужчин упали в горячую воду, находившуюся под перекрытием, и получили телесные повреждения. После данного происшествия пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где сегодня один из них скончался, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следователи продолжают расследование, они устанавливают причину и условия инцидента.

Все подробности произошедшего вы можете прочесть в нашем онлайн-репортаже.

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авариякипятоктрагедия
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