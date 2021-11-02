В больнице скончался один из трех мужчин, провалившихся в яму с кипятком в лицее

В Новосибирской областной больнице скончался один из трех мужчин, которые вчера провалились в яму с кипятком в лицее
— Один из пострадавших умер, двое остаются в реанимации, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской областной больницы.
Возраст мужчины в учреждении не уточнили.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким умершего рабочего.
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В СГК рассказали, что скончался их сотрудник.
— Сегодня скончался наш сотрудник — слесарь теплосетевого подразделения, получивший ожоги при обследовании теплового узла в лицее
Вчера в яму с кипятком провалились трое мужчин. Два сотрудника СГК и слесарь школы были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Все подробности произошедшего вы можете прочесть в нашем онлайн-репортаже.
Новосибирские следователи начали проверку инцидента с тремя рабочими, которые провалились в яму с кипятком в подвале лицея