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В больнице скончался один из трех мужчин, провалившихся в яму с кипятком в лицее

Двое остаются в реанимации

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Трагедия произошла вчера в лицее <nobr class="_">№ 12</nobr>

Трагедия произошла вчера в лицее № 12

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В Новосибирской областной больнице скончался один из трех мужчин, которые вчера провалились в яму с кипятком в лицее № 12.

— Один из пострадавших умер, двое остаются в реанимации, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской областной больницы.

Возраст мужчины в учреждении не уточнили.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким умершего рабочего.

Обновлено.

В СГК рассказали, что скончался их сотрудник.

— Сегодня скончался наш сотрудник — слесарь теплосетевого подразделения, получивший ожоги при обследовании теплового узла в лицее № 12. Приносим глубокие соболезнования семье и близким нашего коллеги. Компания окажет семье поддержку и помощь. Ожидаем результатов расследования этого трагического происшествия, — ответили на запрос редакции в пресс-службе СГК.

Вчера в яму с кипятком провалились трое мужчин. Два сотрудника СГК и слесарь школы были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Все подробности произошедшего вы можете прочесть в нашем онлайн-репортаже.

Новосибирские следователи начали проверку инцидента с тремя рабочими, которые провалились в яму с кипятком в подвале лицея № 12.

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СГКкипятокожоги
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