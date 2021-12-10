Работник СГК ошпарился кипятком на ремонте теплосети в Новосибирске — его увезли в ожоговый центр

На пересечении улиц Бийской и Титова в яму с кипятком угодил человек, сообщил читатель НГС, прислав в редакцию видео. По его словам, место ремонта не огорожено.
— Вот так у нас устраняют последствия коммунальной аварии. Пришел сюда, вижу: вылез мужчина весь мокрый, приехала скорая, его увезла. Ходят люди, не огородят даже яму. Россия! — восклицает очевидец.
В СГК подтвердили информацию об инциденте, уточнив, что сотрудник теплосетевого подразделения СГК получил ожоги при проведении ремонта магистральной теплотрассы.
— Он получил травму в тепловой камере при выполнении переключения и был оперативно доставлен в ожоговый центр. Подробности и причины произошедшего уточняем, — сообщили в компании.
7 декабря из-за прорыва на магистральном трубопроводе на улице Богаткова кипятком залило улицу Лескова. Устраняли аварию до следующего утра. НГС вел онлайн-трансляцию с места событий.
1 ноября три человека провалились в яму с кипятком в здании лицея в центре Новосибирска из-за коммунальной аварии. Двое были сотрудниками СГК, один — школьный слесарь, они получили серьезные ожоги и скончались в больнице.