СГК — о том, как вели работы сотрудники, которых сбила «Газель»

В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, какие работы проводили сотрудники компании на месте, где их сбила «Газель». Также они уточнили, устанавливали ли те на месте предупреждающие знаки.
— На месте велись работы по подготовке теплосети к ремонту — там был обнаружен дефект. По предварительной информации, как минимум один знак был. Сейчас идет расследование, как только оно завершится, мы сможем дать более полную и конкретную информацию, — сообщили в СГК.
В компании уточнили, что ведут собственную проверку из-за происшествия. Но сказать, когда она завершится, пока затрудняются.
В ГИБДД сообщили, что следствию еще предстоит узнать, были ли нарушения при проведении ремонтных работ сотрудниками СГК.
На фотографиях, которые предоставило ГИБДД, видно, что на месте происшествия находился предупредительный знак.
В пресс-службе Минздрава Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что второму работнику не потребовалась госпитализация.
Момент, как «Газель» сбивает двух рабочих СГК, попал на видео.
В декабре в Новосибирске во время работ двое сотрудников СГК упали в яму с кипятком. Позже они скончались от полученных ожогов.
Сегодня ночью в Новосибирске на стройке четвертого моста с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали крановщика. У него случился инсульт.