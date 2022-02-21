СГК — о том, как вели работы сотрудники, которых сбила «Газель»

В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, какие работы проводили сотрудники компании на месте, где их сбила «Газель». Также они уточнили, устанавливали ли те на месте предупреждающие знаки.



— На месте велись работы по подготовке теплосети к ремонту — там был обнаружен дефект. По предварительной информации, как минимум один знак был. Сейчас идет расследование, как только оно завершится, мы сможем дать более полную и конкретную информацию, — сообщили в СГК.



В компании уточнили, что ведут собственную проверку из-за происшествия. Но сказать, когда она завершится, пока затрудняются.

