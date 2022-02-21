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СГК — о том, как вели работы сотрудники, которых сбила «Газель»

Рабочие подготавливали теплосеть к ремонту

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Один из работников, 37-летний мужчина, скончался от полученных травм на месте

Один из работников, 37-летний мужчина, скончался от полученных травм на месте

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В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, какие работы проводили сотрудники компании на месте, где их сбила «Газель». Также они уточнили, устанавливали ли те на месте предупреждающие знаки.

— На месте велись работы по подготовке теплосети к ремонту — там был обнаружен дефект. По предварительной информации, как минимум один знак был. Сейчас идет расследование, как только оно завершится, мы сможем дать более полную и конкретную информацию, — сообщили в СГК.

В компании уточнили, что ведут собственную проверку из-за происшествия. Но сказать, когда она завершится, пока затрудняются.

В ГИБДД сообщили, что следствию еще предстоит узнать, были ли нарушения при проведении ремонтных работ сотрудниками СГК.

На фотографиях, которые предоставило ГИБДД, видно, что на месте происшествия находился предупредительный знак.

Знак видно в левом нижнем углу

Знак видно в левом нижнем углу

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В пресс-службе Минздрава Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что второму работнику не потребовалась госпитализация.

Момент, как «Газель» сбивает двух рабочих СГК, попал на видео.

В декабре в Новосибирске во время работ двое сотрудников СГК упали в яму с кипятком. Позже они скончались от полученных ожогов.

Сегодня ночью в Новосибирске на стройке четвертого моста с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали крановщика. У него случился инсульт.

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