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Тема дняСкончался сотрудник СГК с тяжкими ожогами
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Провалившийся в яму с кипятком сотрудник СГК умер в больнице

У него был 45-процентный ожог тела

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После инцидента пациент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

После инцидента пациент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

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В Новосибирске умер сотрудник СГК, который в начале зимы провалился в яму с кипятком. Эту информацию журналисту НГС подтвердили в компании.

— Действительно, скончался наш сотрудник, пострадавший 10 декабря в тепловой камере при переключении трубопровода на улице Титова. Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего коллеги, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе СГК.

В больнице он находился в тяжелом состоянии с 45-процентным ожогом тела.

В пресс-службе областной больницы журналисту НГС уточнили, что пациент умер в пятницу, 21 января.

Ранее мы рассказывали, что в ноябре 2021 года в Новосибирске тоже пострадали сотрудники СГК, которые провалились в яму с кипятком в здании лицея № 12 и получили ожоги от 55 до 75% тела.

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СГКобластная больницасмерть
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