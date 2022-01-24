Провалившийся в яму с кипятком сотрудник СГК умер в больнице

В Новосибирске умер сотрудник СГК, который в начале зимы провалился в яму с кипятком. Эту информацию журналисту НГС подтвердили в компании.
— Действительно, скончался наш сотрудник, пострадавший 10 декабря в тепловой камере при переключении трубопровода на улице Титова. Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего коллеги, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе СГК.
В больнице он находился в тяжелом состоянии с
В пресс-службе областной больницы журналисту НГС уточнили, что пациент умер в пятницу, 21 января.
Ранее мы рассказывали, что в ноябре 2021 года в Новосибирске тоже пострадали сотрудники СГК, которые провалились в яму с кипятком в здании лицея