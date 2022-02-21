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СрочноМашина наехала на двух сотрудников СГК - один умер
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На видео попал момент, как «Газель» сбивает двух рабочих СГК в Новосибирске

Автомобиль в ролике проезжает через облако пара, которое могло мешать обзору

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30-летнего мужчину с различными травмами доставили в больницу. Второй 37-летний работник скончался от полученных травм на месте

30-летнего мужчину с различными травмами доставили в больницу. Второй 37-летний работник скончался от полученных травм на месте

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В Новосибирске на видео попал момент, как «Газель» сбивает двух рабочих СГК. ДТП произошло сегодня, 21 февраля, около 14:30.

— 22-летний водитель, управляя автомобилем «Газель», двигался по улице Серафимовича со стороны улицы Титова в сторону улицы Вертковской. У дома 15/1 по улице Серафимовича совершил наезд на 2 мужчин, которые производили работы на проезжей части, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

На видео попал момент наезда грузовика на людей. Также видно, что людей закрывает пар.

30-летнего мужчину с различными травмами доставили в больницу. Второй 37-летний работник скончался от полученных травм на месте. Сейчас работает следственно-оперативная группа.

В СГК подтвердили происшествия с их сотрудниками и добавили, что выясняют сейчас подробности инцидента.

В декабре в Новосибирске во время работ двое сотрудников СГК упали в яму с кипятком. Позже они скончались от полученных ожогов.

Сегодня ночью в Новосибирске на стройке четвертого моста с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали крановщика. У него случился инсульт.

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