На видео попал момент, как «Газель» сбивает двух рабочих СГК в Новосибирске

В Новосибирске на видео попал момент, как «Газель» сбивает двух рабочих СГК. ДТП произошло сегодня, 21 февраля, около 14:30.
— 22-летний водитель, управляя автомобилем «Газель», двигался по улице Серафимовича со стороны улицы Титова в сторону улицы Вертковской. У дома 15/1 по улице Серафимовича совершил наезд на 2 мужчин, которые производили работы на проезжей части, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.
На видео попал момент наезда грузовика на людей. Также видно, что людей закрывает пар.
30-летнего мужчину с различными травмами доставили в больницу. Второй 37-летний работник скончался от полученных травм на месте. Сейчас работает следственно-оперативная группа.
В СГК подтвердили происшествия с их сотрудниками и добавили, что выясняют сейчас подробности инцидента.
В декабре в Новосибирске во время работ двое сотрудников СГК упали в яму с кипятком. Позже они скончались от полученных ожогов.
Сегодня ночью в Новосибирске на стройке четвертого моста с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали крановщика. У него случился инсульт.