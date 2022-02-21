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СрочноМашина наехала на двух сотрудников СГК - один умер
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Автомобиль сбил двух сотрудников СГК во время работ на дороге — один из них скончался

Обстоятельства происшествия ввыясняет ГИБДД

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По предварительной информции, на мужчин наехала «Газель»

По предварительной информции, на мужчин наехала «Газель»

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В Новосибирске автомобиль сбил двух сотрудников «Сибирской энергетической компании». Трагедия произошла в Ленинском районе сегодня, 21 февраля.

— К нам поступила информация, что двух наших сотрудников на месте проведения ремонтных работ в Ленинском районе сбил автомобиль. Один наш коллега скончался на месте. Трагическое происшествие произошло на пересечении улиц Степной и Серафимовича, — сообщили в пресс-службе СГК.

Сейчас компания выясняет подробности происшествия. На месте также работают сотрудники ГИБДД, которые позже сообщат об обстоятельствах трагедии.

В декабре в Новосибирске во время работ двое сотрудников СГК упали в яму с кипятком. Позже они скончались от полученных ожогов.

Сегодня ночью в Новосибирске на стройке четвертого моста с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали крановщика. У него случился инсульт.

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