Автомобиль сбил двух сотрудников СГК во время работ на дороге — один из них скончался

В Новосибирске автомобиль сбил двух сотрудников «Сибирской энергетической компании». Трагедия произошла в Ленинском районе сегодня, 21 февраля.
— К нам поступила информация, что двух наших сотрудников на месте проведения ремонтных работ в Ленинском районе сбил автомобиль. Один наш коллега скончался на месте. Трагическое происшествие произошло на пересечении улиц Степной и Серафимовича, — сообщили в пресс-службе СГК.
Сейчас компания выясняет подробности происшествия. На месте также работают сотрудники ГИБДД, которые позже сообщат об обстоятельствах трагедии.
В декабре в Новосибирске во время работ двое сотрудников СГК упали в яму с кипятком. Позже они скончались от полученных ожогов.
Сегодня ночью в Новосибирске на стройке четвертого моста с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали крановщика. У него случился инсульт.