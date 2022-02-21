Крановщику стало плохо на стройке четвертого моста — его эвакуировали с помощью альпснаряжения

В Новосибирске 21 февраля около 00:32 стало плохо крановщику на стройке четвертого моста. Его снимали с крана с помощью альпинистского снаряжения, сообщили спасатели МАСС. 39-летнему мужчине стало плохо во время работы в башенном кране. Его снимали несколько часов.
— На место выехал экипаж спасателей, которые провели разведку и выяснили, что мужчина находится в сознании, но не может шевелиться и двигаться, практически не говорит. Было принято решение спустить его на землю с помощью альпснаряжения. Эвакуация с высоты более 100 метров заняла несколько часов. Мужчина в сопровождении спасателя был аккуратно спущен в косынке вниз и передан бригаде врачей скорой помощи, возможно, у него случился инсульт, — сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.
Закончили работы спасатели МАСС в 02:45.
Главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич подтвердил вызов. Он также уточнил, что крановщик был госпитализирован.
Мы направили запрос в группу компаний «ВИС», которые выступают концессионером строительства четвертого моста.
В начале февраля замгенпрокурора отчитал за несчастные случаи на производствах в Новосибирской области. Он дал распоряжения, чтобы в 2022 году в Новосибирской области снизили аварийность на производстве.