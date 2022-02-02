«Позор для контролеров и силовиков»: замгенпрокурора отчитал за несчастные случаи на производствах в НСО

В 2022 году в Новосибирской области необходимо снизить аварийность на производстве. Такое распоряжение сегодня, 2 февраля, дал заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Новосибирской области, посвященного итогам работы в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
— Неснижаемое количество несчастных случаев на производствах — позор для всех контролеров и силовиков. Наши граждане обжигаются, разбиваются, обвариваются на рабочих местах, а сегодня я услышал только констатацию сухих цифр, — сказал заместитель генерального прокурора РФ.
Заместитель генерального прокурора РФ поручил провести проверки в строительной, жилищно-коммунальной, энергетической и машиностроительной отраслях.
В заседании коллегии приняли участие прокурор Новосибирской области Яков Хорошев, губернатор региона Андрей Травников, председатель регионального Законодательного собрания Андрей Шимкив, работники прокуратуры, должностные лица органов государственной власти и правоохранительных органов.
Вчера, 1 февраля, на стройке четвертого моста в Новосибирске погиб рабочий. Бетонщик Евгений Губеев упал с высоты около 60 метров.
Летом прошлого года в Новосибирске из-за взрыва и последующего пожара в цехе погибла лаборантка. Следователи возбудили уголовное дело.