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«Позор для контролеров и силовиков»: замгенпрокурора отчитал за несчастные случаи на производствах в НСО

По этому поводу проведут проверки в строительной, жилищно-коммунальной, энергетической и машиностроительной отраслях

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Рабочие гибнут на производствах в НСО довольно регулярно. Последний громкий случай произошел вчера на стройке четвертого моста

Рабочие гибнут на производствах в НСО довольно регулярно. Последний громкий случай произошел вчера на стройке четвертого моста

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В 2022 году в Новосибирской области необходимо снизить аварийность на производстве. Такое распоряжение сегодня, 2 февраля, дал заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Новосибирской области, посвященного итогам работы в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

— Неснижаемое количество несчастных случаев на производствах — позор для всех контролеров и силовиков. Наши граждане обжигаются, разбиваются, обвариваются на рабочих местах, а сегодня я услышал только констатацию сухих цифр, — сказал заместитель генерального прокурора РФ.

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин

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Заместитель генерального прокурора РФ поручил провести проверки в строительной, жилищно-коммунальной, энергетической и машиностроительной отраслях.

В заседании коллегии приняли участие прокурор Новосибирской области Яков Хорошев, губернатор региона Андрей Травников, председатель регионального Законодательного собрания Андрей Шимкив, работники прокуратуры, должностные лица органов государственной власти и правоохранительных органов.

Вчера, 1 февраля, на стройке четвертого моста в Новосибирске погиб рабочий. Бетонщик Евгений Губеев упал с высоты около 60 метров.

Летом прошлого года в Новосибирске из-за взрыва и последующего пожара в цехе погибла лаборантка. Следователи возбудили уголовное дело.

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погиб рабочийсмерть на производстве
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