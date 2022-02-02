В Академгородке столкнулись «Хонда» и грузовик — от удара у легковушки оказалась смята передняя часть

Сегодня вечером, 2 февраля, в новосибирском Академгородке в Советском районе на улице Пирогова произошло ДТП — столкнулись легковой автомобиль «Хонда» и грузовик. От удара легковушка получила повреждения передней части, но находившиеся в салоне люди не пострадали.
— ДТП оформляют с материальным ущербом, — сообщила НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко.
Сегодня днем на трассе в Новосибирской области лоб в лоб столкнулись две «Тойоты». Погибла 41-летняя женщина, вторую доставили в больницу.