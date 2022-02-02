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В Академгородке столкнулись «Хонда» и грузовик — от удара у легковушки оказалась смята передняя часть

В результате «Хонда» оказалась на обочине

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Легковушка оказалась на обочине

Легковушка оказалась на обочине

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Сегодня вечером, 2 февраля, в новосибирском Академгородке в Советском районе на улице Пирогова произошло ДТП — столкнулись легковой автомобиль «Хонда» и грузовик. От удара легковушка получила повреждения передней части, но находившиеся в салоне люди не пострадали.

— ДТП оформляют с материальным ущербом, — сообщила НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко.

Сегодня днем на трассе в Новосибирской области лоб в лоб столкнулись две «Тойоты». Погибла 41-летняя женщина, вторую доставили в больницу.

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