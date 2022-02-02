2 февраля среда
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 4/10
usd 77.13
eur 86.79
СрочноСмертельное ДТП на трассе
Все новости
Все новости

Hyundai Solaris наехал на маму и 6-летнюю девочку в центре Новосибирска

Девочку госпитализировали с ушибами

2 213
16Обсудить

Поделиться

Инцидент произошел в 13:50

Инцидент произошел в 13:50

Поделиться

В Новосибирске 2 февраля в 13:50 водитель автомобиля Hyundai Solaris наехал на маму и 6-летнюю девочку. Ребенок доставлен в больницу с травмами. По предварительной информации, у девочки ушибы.

— Водитель двигался по улице Красный проспект со стороны улицы Фрунзе в сторону улицы Орджоникидзе, в зоне регулируемого пешеходного перехода у дома 31 по улице Красный проспект совершил наезд на двух пешеходов, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Днем 30 января в Ленинском районе сбили двух школьниц. Девочек 9 и 13 лет доставили в больницу с разными травмами.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

ГИБДДДТПребенок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter