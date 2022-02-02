Hyundai Solaris наехал на маму и 6-летнюю девочку в центре Новосибирска

В Новосибирске 2 февраля в 13:50 водитель автомобиля Hyundai Solaris наехал на маму и
— Водитель двигался по улице Красный проспект со стороны улицы Фрунзе в сторону улицы Орджоникидзе, в зоне регулируемого пешеходного перехода у дома 31 по улице Красный проспект совершил наезд на двух пешеходов, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Днем 30 января в Ленинском районе сбили двух школьниц. Девочек 9 и 13 лет доставили в больницу с разными травмами.