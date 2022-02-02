Суд на 4 года отправил в колонию мужчину, который ударил ножом пассажира автобуса в Новосибирске

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор мужчине, который
Инцидент произошел на остановке «Доватора» в автобусе
Мужчине вынесли приговор за хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Ранее обвиняемый уже был судим, но вышел на свободу досрочно. Дзержинский суд отменил условно-досрочное освобождение.
— К назначенному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Заельцовского районного суда Новосибирска от
Также подсудимый должен выплатить
31 января в Первомайском районе мужчина нанес два ножевых ранения соседу, который попросил его вести себя тише. Пострадавший рассказал НГС, как всё произошло.