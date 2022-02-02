Суд на 4 года отправил в колонию мужчину, который ударил ножом пассажира автобуса в Новосибирске

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор мужчине, который 31 июля 2021 года ударил ножом пассажира автобуса № 95 . Его приговорили к 4 годам лишения свободы.



Инцидент произошел на остановке «Доватора» в автобусе № 95 . Обвиняемый был в состоянии наркотического опьянения и напугал пассажиров. Одного из них он ударил ножом в шею, нанеся легкий вред здоровью. Происшествие попало на видео.

Мужчине вынесли приговор за хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Ранее обвиняемый уже был судим, но вышел на свободу досрочно. Дзержинский суд отменил условно-досрочное освобождение.