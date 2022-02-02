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Суд на 4 года отправил в колонию мужчину, который ударил ножом пассажира автобуса в Новосибирске

Ранее обвиняемый был судим

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Инцидент произошел в автобусе <nobr class="_">№ 95</nobr>

Инцидент произошел в автобусе № 95

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Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор мужчине, который 31 июля 2021 года ударил ножом пассажира автобуса № 95. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

Инцидент произошел на остановке «Доватора» в автобусе № 95. Обвиняемый был в состоянии наркотического опьянения и напугал пассажиров. Одного из них он ударил ножом в шею, нанеся легкий вред здоровью. Происшествие попало на видео.

Мужчине вынесли приговор за хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Ранее обвиняемый уже был судим, но вышел на свободу досрочно. Дзержинский суд отменил условно-досрочное освобождение.

— К назначенному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Заельцовского районного суда Новосибирска от 5 декабря 2013 года, и окончательно к отбытию назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 15 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится на сайте Дзержинского суда.

Также подсудимый должен выплатить 200 000 рублей в пользу потерпевшего за моральный вред. Приговор не вступил в законную силу.

31 января в Первомайском районе мужчина нанес два ножевых ранения соседу, который попросил его вести себя тише. Пострадавший рассказал НГС, как всё произошло.

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