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Тема дняКто владеет автосалонами, где разводят на деньги?

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«Нож заметили сразу. Подумали, что грибник»: подробности нападения на пассажира автобуса в Новосибирске

Неадекватный мужчина пытался расплатиться за проезд вещами и напугал всех пассажиров

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Происшествие случилось в автобусе <nobr class="_">№ 95</nobr> вечером 31 июля

Происшествие случилось в автобусе № 95 вечером 31 июля

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Очевидцы рассказали НГС, что происходило в салоне автобуса, где один пассажир напал на другого с ножом.

Инцидент произошел вечером 31 июля в автобусе № 95 — мужчина без повода ранил ножом случайного пенсионера. Нападавший был в состоянии наркотического опьянения, вел себя агрессивно и неадекватно. Пострадавшего увезли в больницу. Мы публиковали видео происшествия.

Как рассказала читательница НГС, ее 13-летняя дочь ехала в тот момент в автобусе и до сих пор сильно напугана.

— Она села на «Сквере», тот мужчина — через одну или две остановки после нее. Нож она заметила сразу, подумала: грибник. У него был с собой пакет. Он был не в себе, дочь запомнила его безумный взгляд. Мужчина попытался расплатиться за проезд вещами, а не деньгами, расхаживал от одного пассажира к другому. Одна женщина закричала: «Не трогайте меня, пожалуйста!». Какой-то мужчина попытался вмешаться, но тот ему сказал: «Лучше не лезь». Пассажиры стучали водителю, но, наверное, он думал, что люди просто выйти хотят. Так они проехали несколько остановок. Моя дочь обычно садится в середину автобуса, а тут я ее встречаю — она в угол забилась. Как только двери открылись — повалили люди, а тот мужчина выбежал за кем-то.

Маршрут № 95 обслуживает ООО «Оста». Мы поговорили с перевозчиком.

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ранил ножом
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