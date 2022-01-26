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У сибиряка забрали телефон и заставили отрабатывать долг по алиментам

Мужчине дали 70 часов обязательных работ

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Должника удалось поймать в селе, куда он приехал на время

Должника удалось поймать в селе, куда он приехал на время

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34-летний житель Доволенского района Новосибирской области получил 70 часов обязательных работ за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по региону. Мужчина накопил долг около 500 тысяч рублей.

— Выплачивать алименты добровольно должник не желал. По месту жительства мужчина не проживал, поэтому судебные приставы объявили его в розыск. На днях сотрудникам поступила информация, что должник приехал в село. Судебные приставы организовали поиски мужчины и через несколько часов его задержали. Должник рассказал, что сейчас обосновался в Новосибирске и устроился на работу, — сказано в официальном сообщении.

На должника составили протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и арестовали дорогостоящий телефон. Суд назначил административное наказание в виде обязательных работ. Исполнительные документы направлены по месту работы должника для взыскания задолженности из заработной платы.

Больше, чем судебных приставов, должники не любят, пожалуй, только коллекторов. Чтобы понять, насколько непростую и важную работу выполняют приставы, посмотрите наш репортаж, как они ловят алиментщиков.

Читательница откровенно рассказала о минусах отношений с алиментщиком. Теперь она ищет мужчину «без прошлого».

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алиментысудебные приставы
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