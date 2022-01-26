У сибиряка забрали телефон и заставили отрабатывать долг по алиментам

34-летний житель Доволенского района Новосибирской области получил 70 часов обязательных работ за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по региону. Мужчина накопил долг около 500 тысяч рублей.
— Выплачивать алименты добровольно должник не желал. По месту жительства мужчина не проживал, поэтому судебные приставы объявили его в розыск. На днях сотрудникам поступила информация, что должник приехал в село. Судебные приставы организовали поиски мужчины и через несколько часов его задержали. Должник рассказал, что сейчас обосновался в Новосибирске и устроился на работу, — сказано в официальном сообщении.
На должника составили протокол по
Больше, чем судебных приставов, должники не любят, пожалуй, только коллекторов. Чтобы понять, насколько непростую и важную работу выполняют приставы, посмотрите наш репортаж, как они ловят алиментщиков.
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