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На видео попала массовая драка на Затулинке — полиция ищет свидетелей

На месте конфликта было восемь человек, избили одного

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После драки пострадавший с трудом смог подняться и уйти

После драки пострадавший с трудом смог подняться и уйти

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В Новосибирске ночью с 7 на 8 января рядом с подъездом на улице Громова, 7 в Затулинском жилмассиве произошла драка. На месте конфликта присутствовали восемь человек, одного из них сильно избили.

Кадры с камеры у подъезда опубликовали в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте». На них видно, что семеро молодых людей разговаривают рядом с машиной. После этого один из них наносит удары в лицо двум другим участникам конфликта. После разговора одного из парней трое других повалили на землю и нанесли удары ногами. Затем его оттащили к машине, стоящей напротив подъезда, и бросили одного. Через некоторое время он смог встать и медленно уйти с места происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в полицию не поступали заявления о драке, также об инциденте не сообщали медучреждения.

— По факту выявленной публикации в социальных сетях сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются участники конфликта. Свидетелей конфликта и тех, кто располагает информацией о месте нахождения лиц, запечатленных на видео, просят обратиться по телефону 232-16-02 или 102 с мобильного, — рассказали в ведомстве.

На новогодних выходных, 7 января, в Новосибирске на видео попала массовая драка с участием курьеров фирмы «Самокат». В руках у одного из них заметили пистолет.

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Затулинкадракаконфликт
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