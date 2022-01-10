На видео попала массовая драка на Затулинке — полиция ищет свидетелей

В Новосибирске ночью с 7 на 8 января рядом с подъездом на улице Громова, 7 в Затулинском жилмассиве произошла драка. На месте конфликта присутствовали восемь человек, одного из них сильно избили.
Кадры с камеры у подъезда опубликовали в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте». На них видно, что семеро молодых людей разговаривают рядом с машиной. После этого один из них наносит удары в лицо двум другим участникам конфликта. После разговора одного из парней трое других повалили на землю и нанесли удары ногами. Затем его оттащили к машине, стоящей напротив подъезда, и бросили одного. Через некоторое время он смог встать и медленно уйти с места происшествия.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в полицию не поступали заявления о драке, также об инциденте не сообщали медучреждения.
— По факту выявленной публикации в социальных сетях сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются участники конфликта. Свидетелей конфликта и тех, кто располагает информацией о месте нахождения лиц, запечатленных на видео, просят обратиться по телефону
На новогодних выходных, 7 января, в Новосибирске на видео попала массовая драка с участием курьеров фирмы «Самокат». В руках у одного из них заметили пистолет.