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Под Новосибирском сотрудники «Самоката» устроили массовую драку — у одного заметили пистолет

О дерущихся молодых людях сообщили прохожие, конфликт попал на видео

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На кадрах — несколько человек, половина из которых одета в фирменные куртки «Самоката»

На кадрах — несколько человек, половина из которых одета в фирменные куртки «Самоката»

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Сегодня вечером, 7 января, в поселке Северном Новосибирского района НСО произошла массовая драка. Прохожие и местные жители сняли происходящее на видео. На кадрах видно, что в конфликте участвуют несколько человек, половина из которых одета в фирменные куртки сервиса экспресс-доставки «Самокат». У одного из участников драки в руках заметили предмет, похожий на пистолет.

— Сообщение от очевидцев поступило в 17:06. Прохожие сообщили, что молодые люди, около десяти человек, бегают и дерутся. У одного в руках заметили пистолет, — сообщили НГС в службе 112.

НГС связался с пресс-службой «Самоката».

— Участники конфликта установлены. Сейчас мы разбираемся в сложившейся ситуации, общаемся с участниками конфликта.

Компания обещала предоставить подробный комментарий позднее.

В конце ноября в Куйбышеве Новосибирской области в кафе «Вдали от жен» произошла массовая драка, после которой загорелся автомобиль, припаркованный возле заведения. Мы публиковали видео поджога BMW.

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Новосибирский районмассовая драка
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