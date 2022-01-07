Под Новосибирском сотрудники «Самоката» устроили массовую драку — у одного заметили пистолет

Сегодня вечером, 7 января, в поселке Северном Новосибирского района НСО произошла массовая драка. Прохожие и местные жители сняли происходящее на видео. На кадрах видно, что в конфликте участвуют несколько человек, половина из которых одета в фирменные куртки сервиса экспресс-доставки «Самокат». У одного из участников драки в руках заметили предмет, похожий на пистолет.
— Сообщение от очевидцев поступило в 17:06. Прохожие сообщили, что молодые люди, около десяти человек, бегают и дерутся. У одного в руках заметили пистолет, — сообщили НГС в службе 112.
НГС связался с пресс-службой «Самоката».
— Участники конфликта установлены. Сейчас мы разбираемся в сложившейся ситуации, общаемся с участниками конфликта.
Компания обещала предоставить подробный комментарий позднее.
В конце ноября в Куйбышеве Новосибирской области в кафе «Вдали от жен» произошла массовая драка, после которой загорелся автомобиль, припаркованный возле заведения. Мы публиковали видео поджога BMW.