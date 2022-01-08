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СрочноНовосибирский боксер умер после удара в голову
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Новосибирский боксер умер после удара в голову во время турнира в Тольятти

После нокаута Арест Саакян был 10 дней в коме

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Смертельный удар Арест Саакян получил на турнире «Короли нокаута»

Смертельный удар Арест Саакян получил на турнире «Короли нокаута»

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Вчера, 7 января, в больнице города Тольятти умер новосибирский боксер Арест Саакян. 26 декабря во время турнира «Короли нокаута» он получил от соперника удар в голову, после чего впал в кому.

О трагедии сообщила сестра Ареста на своей странице в социальных сетях.

«У Ареста кома III степени. Шкала комы Глазго (ШКГ, оценка тяжести комы по шкале Глазго) — это шкала для оценки нарушения сознания и комы. По шкале состояния оценивается по сумме баллов на основе трех параметров: открывание глаз (E — от 1 до 4), языковая реакция (V — от 1 до 5) и двигательная реакция (M — от 1 до 6). Таким образом, минимальное количество баллов — 3 (кома III степени), максимальная. Состояние крайне тяжелое, положительной динамики нет», — написала в посте Светлана Петросян 6 января.

10 дней спортсмен был в коме, врачи пытались его спасти. Несмотря на усилия медиков, мужчина умер, не приходя в сознание.

«Хоронить будем в Армении, в городе Ереван. Попрощаться можно будет в Тольятти», — сообщила Светлана Петросян у себя на странице в соцсетях.

В конце октября прошлого года в Новосибирске после матча на стадионе СКА умер 44-летний хоккеист Константин Гнездилов. После игры спортсмен зашел в раздевалку, там ему стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшим на стадион медикам оставалось лишь констатировать смерть хоккеиста.

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