Новосибирский боксер умер после удара в голову во время турнира в Тольятти

Вчера, 7 января, в больнице города Тольятти умер новосибирский боксер Арест Саакян. 26 декабря во время турнира «Короли нокаута» он получил от соперника удар в голову, после чего впал в кому.
О трагедии сообщила сестра Ареста на своей странице в социальных сетях.
«У Ареста кома III степени. Шкала комы Глазго (ШКГ, оценка тяжести комы по шкале Глазго) — это шкала для оценки нарушения сознания и комы. По шкале состояния оценивается по сумме баллов на основе трех параметров: открывание глаз (E — от 1 до 4), языковая реакция (V — от 1 до 5) и двигательная реакция (M — от 1 до 6). Таким образом, минимальное количество баллов — 3 (кома III степени), максимальная. Состояние крайне тяжелое, положительной динамики нет», — написала в посте Светлана Петросян 6 января.
10 дней спортсмен был в коме, врачи пытались его спасти. Несмотря на усилия медиков, мужчина умер, не приходя в сознание.
«Хоронить будем в Армении, в городе Ереван. Попрощаться можно будет в Тольятти», — сообщила Светлана Петросян у себя на странице в соцсетях.
В конце октября прошлого года в Новосибирске после матча на стадионе СКА умер