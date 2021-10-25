В Новосибирске хоккеист умер после матча на стадионе СКА

5 июня 2021 года в Новосибирске умер шестикратный чемпион мира и пятикратный чемпион России по хоккею с мячом Максим Ишкельдин. 30-летнего спортсмена нашли мертвым утром дома, в своей кровати. Предварительная причина смерти — оторвался тромб.

