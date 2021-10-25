25 октября понедельник
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 70.86
eur 82.50
СрочноХоккеист умер после матча
Все новости
Все новости

В Новосибирске хоккеист умер после матча на стадионе СКА

Константин Гнездилов был игроком команды, выступающей в Сибирской хоккейной лиге

6 473
28Обсудить

Поделиться

Константин Гнездилов играл в защите хоккейного клуба «Легион-2»

Константин Гнездилов играл в защите хоккейного клуба «Легион-2»

Поделиться

Хоккеист СХЛ Константин Гнездилов скончался после матча в Новосибирске

В Новосибирске умер 44-летний Константин Гнездилов — игрок команды «Легион-2» из Сибирской хоккейной лиги.

В воскресенье днем спортсмен зашел в раздевалку после игры на стадионе СКА на улице Воинской. Там ему стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшим на стадион медикам оставалось лишь констатировать смерть спортсмена.

Дежурный службы 112 сообщил НГС, что 24 октября поступало два звонка со стадиона СКА: в 16:09 дежурному сообщили, что мужчине стало плохо, еще через 7 минут поступил второй сигнал о том, что состояние пострадавшего значительно ухудшилось.

— Выражаем глубочайшие соболезнования его семье, родным и близким. Он был добрым и отзывчивым товарищем как на льду, так и в жизни. Таким он останется для нас навсегда. Мы скорбим вместе с вами, — говорится в официальном сообщении Сибирской хоккейной лиги.

Константин Гнездилов играл в защите хоккейного клуба «Легион-2». Все члены команды являются любителями. Последний матч команды состоялся в воскресенье, «Легион-2» обыграл ХК «Гвардия Сибири» со счетом 5:4. Вскоре после окончания матча Гнездилов скончался.

5 июня 2021 года в Новосибирске умер шестикратный чемпион мира и пятикратный чемпион России по хоккею с мячом Максим Ишкельдин. 30-летнего спортсмена нашли мертвым утром дома, в своей кровати. Предварительная причина смерти — оторвался тромб.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ12

Поделиться

Поделиться

хоккеистыхоккей с шайбойспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...