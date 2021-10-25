В Новосибирске хоккеист умер после матча на стадионе СКА

Хоккеист СХЛ Константин Гнездилов скончался после матча в Новосибирске
В Новосибирске умер 44-летний Константин Гнездилов — игрок команды «Легион-2» из Сибирской хоккейной лиги.
В воскресенье днем спортсмен зашел в раздевалку после игры на стадионе СКА на улице Воинской. Там ему стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшим на стадион медикам оставалось лишь констатировать смерть спортсмена.
Дежурный службы 112 сообщил НГС, что
— Выражаем глубочайшие соболезнования его семье, родным и близким. Он был добрым и отзывчивым товарищем как на льду, так и в жизни. Таким он останется для нас навсегда. Мы скорбим вместе с вами, — говорится в официальном сообщении Сибирской хоккейной лиги.
Константин Гнездилов играл в защите хоккейного клуба «Легион-2». Все члены команды являются любителями. Последний матч команды состоялся в воскресенье, «Легион-2» обыграл ХК «Гвардия Сибири» со счетом 5:4. Вскоре после окончания матча Гнездилов скончался.
5 июня 2021 года в Новосибирске умер шестикратный чемпион мира и пятикратный чемпион России по хоккею с мячом Максим Ишкельдин.